上學為何不讀書？(下)

五是共產主義試點。一九五九年十月學校開大會，黨支部書記先講大好形勢：鋼鐵超英趕美，糧食畝產萬斤等。他接著宣布：「經上級批准，我們五中與瀋陽軸承廠實行廠校合併，成為瀋陽第一所共產主義試點學校。」他接下來的話讓我們振奮不已：一日三餐不要錢、每年兩套衣服、每月一張電影票、每周一張洗澡票、學費書本費全免。書記最後提高音量：「我們五中從今天起邁入共產主義了！」

共產主義當然要吃得好。開始幾天米飯饅頭加豬肉燉白菜粉條，吃得五飽六足。說是廠校合併，實際上我們對工廠的貢獻很少，只是挖挖土、打掃衛生而已；工廠卻必須餵飽學校兩千張嘴。

頭幾天好菜好飯之後，伙食陡然變差：主食是玉米碴子，副食是發芽黃豆；後來連這都難以為繼，三餐縮水成只供午餐。至於衣服、電影票和洗澡票，則從未兌現過。

苦撐三個月，再也撐不下去，只得終止廠校合併。在散伙會上，書記說：「我們這三個月的共產主義試點的方向是正確的，大家要堅信一定會過上共產主義生活。」其實當時已臨近大饑荒，這種窮過渡共產主義哪有繼續的可能？

六是大辦農業運動。一九六○年五月上述運動都停了，卻興起了大辦農業運動。那時我們正值長身體，卻遭遇大饑荒，肚子餓得難受，上課時都聽得見自己和鄰座同學的飢腸轆轆聲。一小半同學得了浮腫，小腿一摁一個坑，好久平不了。我們覺得這是營養缺乏引起的，可是上級不許說，講是一種肝炎病。

就這樣，我們還得去支援農業，因為農村的年輕人到城裡討飯，就要我們去幫農村的老弱病殘幹活。

我看到大片田地荒掉，雜草比玉米苗還高。荒田實在太多，我們幹了一個月，還有許多田沒有鋤。農民的生活更是淒苦，碗裡多半是野菜，喝的湯就是水加鹽，連一星油花都沒有。我們去的地方還不是最苦的，聽說有些村莊餓死了人。我們聽報告總說形勢大好，可看到的竟是如此淒慘的景象。從這時開始，支援農業成了定規：上半年支援夏收，下半年支援秋收，每次至少半個月。

如上所述，從一九五八年至一九六○年，上學不讀書約占三分之一時間。然而持續最久最徹底的上學不讀書，當屬一九六六年開始的文化大革命。幾十萬大學生及上千萬中學生，正值求知欲最強年齡，卻長達兩、三年根本不上文化課。不上文化課做什麼？就是貼大字報、鬥走資派、批學術權威、跳忠字舞、大串聯、早請示晚匯報、文攻武衛等。

一九六八年，毛把我們這些早就名不副實的學生趕出學校，發配去農村接受「再教育 」，上學不讀書的荒誕歲月就此結束，卻開始了更不堪回首的上山下鄉歲月。