台灣客運公司代中興號(上)

一九七○年初期，中華民國 政府在時任行政院長蔣經國 先生的領導之下，如火如荼地開展了十大建設，期能將台灣地區的經濟發展帶上更高的一層樓。這十大建設中，有六項都是攸關交通設施，其中南北高速公路（現名中山高速公路）的興建更是從無到有，開啟中華民族公路史上的新紀元。

在一九七八年十月底南北高速公路全線通車之前的兩三年間，當時負責長途陸路運輸的台灣汽車客運公司（簡稱台汽公司，原屬於台灣省政府轄下的台灣省公路局，當年為公辦公營），也順勢推出了兩款附有洗手間的高級冷氣空調客車「國光號」和「中興號」，這也是畫時代的首創。

而八○年代初期前後，尚有一個曇花一現、容易被人遺忘的產物，即所謂的「代中興號」客車。這個乍聽之下極為詭異的稱號，也默默地分擔了當年高速公路運輸的負載，並一同見證了台灣經濟高速騰飛的繁榮。

台汽公司為因應高速公路世代之來臨，已向德國賓士（或譯作「奔馳」）公司購入了高級長途客車的底盤，並由本地的唐榮公司打造豪華車體，是為「中興號」的誕生。另外最高級者，則是原裝引入美國灰狗巴士（Greyhound） 所使用的MCI長途大客車，即為「國光號」之始。

這兩款同屬台汽的高端客車，雖然彼此間有市場區隔，但均在高速公路上引領風騷。營運初期，以猛虎出柙之勢，銳不可當，創造高載客率之紀錄，把已進入電氣化世代的台灣鐵路局鐵路運輸打得是灰頭土臉。

適時民間業者覬覦長途汽車運輸市場蓬勃發展，也躍躍欲試，乃自行購買冷氣空調客車，搶攻台汽「國光號」和「中興號」邊緣剩餘市場，提出更便宜的票價，更親民的行車路線，更彈性的發車時刻，所以當時綽號「野雞車」的這些民營巴士，也藉高速公路的利益放送，分了一杯羹。

而南北高速公路的路權主管單位在於交通部新成立的「國道高速公路局」，依昔時法令只能發放路權給公營的台汽公司，這個未能與時俱進的舊法，造成所有實質在高速公路上南來北往的野雞車們，都變成了公開的違法營業。

台汽公司為公辦公營，倘完全依法行事，則有公家寡頭壟斷，與民爭利之嫌。而民間業者資金已投入，若全面取締禁行，又將是整體資源的浪費。再者不予理會，任其自由發展，恐有政府公權力不張之議。所以省政府與業者幾經協調，總算勉強做成決議，由省政府編列預算 ，台汽公司買入所有的「野雞車」客車和駕駛，底線是必須依法由台汽統一運營高速公路的客運業務。

至此，所有的「野雞車」帶槍投靠台汽公司，並且不論原客車車型，一律視為「中興號」班車，納入中興號的行車時刻表中。 所以為了區別台汽原有的正牌嫡系中興號，這些雜牌軍就只能屈就叫「代中興號」了。