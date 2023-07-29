一九八七年間，我剛剛在溫哥華落戶。立足未穩，生計問題逼在眉睫，手表卻停擺了。那年代，看時間極為緊要，上班、搭巴士、接送孩子上學，都離不開它。怎麼辦？買新表沒經濟能力，只能修。問了好幾位熟悉的老僑，找誰修最好？他們列舉了唐人街上五、六位師傅，最後意見達成一致：論經驗、手藝、收費，陳紹源師傅是首選。

我走進修理店，把手表遞上，說：「陳師傅，它走不動了，能修嗎？」他接過去看一眼說：「精工，好牌子。」然後，把表放在工作台上，戴上單筒放大鏡，把表的背面打開，檢查一下說：「電池的問題，換新的就好了。」說完便動手，幾分鐘過去，我的手表又走起來。

說話間二十多年過去，我離開照相行業當上理髮匠，陳師傅成了客人，接觸的機會多了。有一次，給他理髮時問他：「眼鏡店的王老闆說起，你曾為洋顧客修理一隻懷表，是二戰期間從打撈起來的沉船裡面挖出的，有沒有這回事？」

此問正中下懷，陳師傅滿臉是驕傲的笑，說：「可不是，懷表的主人走遍溫哥華的大小修表店，無論洋人華人 ，多老資格的師傅拿過來看看，表面積滿污泥和鐵鏽，牌子極老，根本不曉得裡面是些什麼零件，如何運作，都搖搖頭。主人出了超高的價錢，卻無人敢接受挑戰。

擱置很久之後，主人在唐人街明查暗訪，選定了我，懇切地說：『如果連你也不敢接，我只好把它送回大海深處了。』我說，我怕什麼？你信得過，我就盡力而為。把懷表放在工作台，左看右看，才知道棘手得不得了！且想想，一件金屬物在海水泡了數十乃至上百年，打開鏽結的蓋子已極難，不要說修理裡頭了。

我對主人提出兩個要求：一是時間不定，不知道什麼時候修好，不要催，修好後我會通知你。二是修理費六千元。那是上世紀七○年代，這筆錢，如果在溫哥華的上乘居民區買一棟房子，足夠當頭款。主人表示同意，當場交付訂金。」

我在給陳師傅刮臉，故意放慢動作，為的是聽他說下去。

吃下這六千加元太難太難。陳師傅每天只能做一點點，動手拆解已夠複雜，沒有圖紙作參照，每做一步，必須詳細記錄，畫下圖樣。零件都鏽壞了，年份太久遠，根本找不到替換件，只能自己一件件地以手工製作。有時走到絕路真想放棄，但不甘心，就離開工作台，出外逛逛。回來之後心情放鬆，辦法出來了。費更多時間的是去外面找材料。

我問：「表的零件都很小，你的工具是不是很特別？」陳師傅告訴我：「我十五歲入行當學徒，修理鐘表整整三年才滿師，算得上真正的『紅褲仔』出身。修理工具包括車床、鋸床、鑽床，都要置備齊全。由於技術基礎紮實，幾十年下來，所有鐘表，不論哪裡出產，沒有什麼奇難雜症難倒我。這個懷表，我用了五個月，終於修復。通知主人，主人拿在手裡，開心得不得了！」

我說：「這佳話一定在唐人街流傳久遠，你為中國人爭光了！」

陳師傅慢慢地說：「都是過去的事情，今年我九十三歲了。」說完，和我告別，那滿足的笑容銘刻在我的腦海。