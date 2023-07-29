一九六一年九月，我們這一群百多人年紀在十八歲左右的小伙子，考進四年制的陸軍理工學院，當年學校共有四個學系：機械、化工、車輛及電機。等新生報到後，學校將應該有的軍服發給新生，集體乘坐一班火車全部送去台中車籠埔新兵第五訓練中心，會同國防醫學 院、軍法學校、政工幹部學校、財務學校、測量學校等共六院校，接受四個月的二等兵入伍訓練。

次年初，入伍訓練結束後回校報到，學校改名為中正理工學院，我成為機械系一年級新生，軍階由二等兵升為下士學兵。經四年辛苦讀書的歲月，我們這一期班畢業人數減少至八十六人，分發到陸、海、空三軍各單位服務，軍階兵工少尉任官。

我們在進校門的第一天就簽了一個賣身契，學校四年的學費免繳，管吃，管住，管穿，娛樂及交通半價，每月還有士官薪水充為零用錢。畢業後服務軍中十年後可以退伍還鄉，或者自願延長服役年限；如果服役年滿二十五年還可以有終身俸祿可拿，對於家庭環境不很好，或是沒考上好大學的子弟們，算是一個不錯的出路。

時間過得很快，我們這一期班同學們依靠自己努力，學術上成就得到國內外博士及碩士學位者占四分之一，官階升上校及將官者約占五分之一強。等到個人的學業及事業衝刺告一段落之後，平常除同班同學互相常有來往聚會，其他科系很少有交流來往。

二○一一年底，也是我們期班同學入伍半世紀的日子，幾位熱心同學發起一個回母校團聚的活動，這時候才發現有十多位同學已經升入天國，十多位同學移民國外。經過多次邀請能夠聯絡到前來參加這次有意義團聚的人數，僅有畢業時半數而已。

雖說同學們年紀才剛過七十歲，面貌完全不復在校期間的模樣，歲月不客氣地在臉上耕耘，皺紋呈溝渠狀，堅挺的胸膛開始駝背，頭頂上的黑髮不復存在，幾位同學膝蓋不適還帶著拐杖前來參加，見面先看胸前的名條念出姓名再看面孔，在腦海裡合對在校期間年輕的容貌。

我為了讓參加的同學有個紀念物品，以備在未來歲月有些回憶，特別想到送每人一頂美國西部牛仔帽，用意在讓同學戶外運動健身 時能夠擋擋太陽，另一個目的是讓同學老態龍鍾的樣子看起來年輕些。洛杉磯 城中區域有一處販買大宗物品的集中地，如日常用品、兒童玩具、衣物帽子等等，應有盡有價格便宜。

找到一款棉布牛仔帽，兩側有繩子用來控制鬆緊程度，也可以很容易地背在後背上，帽子不必用手拿。卡其布黃色間雜有咖啡色印花紋，有點像野戰制服，看來蠻結實，近百頂的重量用手提著上飛機並不吃力。

我特地設計了一個有紀念性的圖案，請洛杉磯一處小印刷廠，幫忙印在帽正中央做為留念（見圖）。兵工徽是圓形，有一副古代兵器弓與箭，箭頭指向左上方，外圈是二十四顆牙齒的一個齒輪，代表所有工具機器之母，是兵工軍種的原始由來。此圖案可追溯到一九一七年，國民政府在漢陽成立的兵工廠附設的兵工學校，抗日作戰期間中國步兵最主要的槍械漢陽造步槍就是由此廠出產。在兵工徽外圍加印一圈字：「中正理工學院二十五期•入伍半世紀，民國一○○年」，送給參加這次聚會每一位同學及眷屬做紀念，順便也送給校史館一頂永久保存。