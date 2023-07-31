作者一九九七年所寫的國際煙火大賽報導。

雖然獨立日下午曾大雨如注，但老天體恤，傍晚遽然轉好，梅西百貨 的國慶煙火秀得以如期舉行。成千上萬發閃光耀眼的煙火彈，從五艘駁船上齊齊射向天際，照亮夜空，描繪出無比輝煌夜景。哥倫比亞廣播公司的女主持次日在報導這一盛事時喜孜孜地說：「煙火從來不會變老，每個人看到煙火都會變得年輕。」多麼簡潔和有哲理的概括，把古老中國傳出的火藥而演成之璀璨煙火，一如既往受人們青睞的特殊情結一語點明。

記得兒時在上海，每年國慶節晚上，我們小孩都會隨大人走到市中心的人民廣場去看煙火。那兒總是人山人海，每個人都目不轉睛地仰臉朝天，貪婪觀賞難得一見的美景。父親有時還讓我坐到他肩膀上，就為讓我可看得更清楚。上海的煙火每隔半小時施放一次，持續十五分鐘；休息片刻後繼續發射，一直可延續到晚十時後，而且竄上天的煙火稠密亮麗，看得盡興歡暢。

以後留學來到美國，因大學城是個世外桃源般小地方，每年雖有煙火，卻經費局促，施放時幾乎是一個一個地攀升上天，讓人心裡癢癢，總感不帶勁。直到後來有機會見證大蘋果的梅西百貨煙火秀，那半小時連續升空爆炸的輝煌煙火，才真正稱得起「火樹銀花不夜天」，才教人開懷舒氣，大飽眼福，感覺此景只應紐約有。當年住過的小城雖然故事多，卻絕無此等大手筆。

紐約市 不僅有梅西百貨這樣慷慨作為的大公司，肯與民同樂，連個把億萬富翁也能作驚人之舉，而讓天空大放異彩。有一年媒體大亨梅鐸為慶賀他本人再婚迎娶小嬌妻，竟不惜一擲千金，在靠近女神像的炮台公園處上演了一場蔚為壯觀的煙火秀，讓我們平民百姓意外地在尋常日子裡也能欣賞到豔麗煙火，又沾染貴人的洋洋喜氣。

一九九七年八月，花園州煙火公司在新澤西的州立自由公園，開天闢地舉辦了一屆國際煙火大賽，邀請了中國、西班牙、德國、義大利 和瑞士等國參加競技。我那時剛好在世界日報任職，躬逢盛會，參與報導，連續幾天在赫德遜河畔，優雅地觀看煙火強國呈現的視覺盛宴，可謂夜夜目眩，日日笙歌。那幾天裡紐約人須靠借光，在河對岸翹首遠望，誠所謂隔岸觀火。

一周後比賽揭曉，西班牙奪冠，拿到二萬五千美元獎金；瑞士居次，中國的升利隊卻被擠出前三，令我這旁觀的老鄉也扼腕歎惜。雖已過二十多年，我仍能清楚記得中國煙火隊長的失望之情，和對賽事安排欠公的微詞。

由於近距離看到各個國家隊的忙碌準備和細膩布置，我注意到正規的煙火彈都是如圓頭小西瓜般的重磅結實傢伙，整齊排放在地上的方格框架裡。技術人員須把它們的引信與其他煙火彈連接起來，最後由電腦統一編排順序和操作，為人們展示絕妙圖畫。

煙火雖美，卻有其不可避免弊端和詬病，最明顯的就是對空氣的污染。受累於多日的加拿大野火蔓延，北美許多大城本已霧霾連連，空氣質量欠佳。梅西百貨如天文數量的煙火更如為虎作倀，使煙氣疊加而難以散開，到下半場時天空明顯呈灰濛濛狀，以至煙火效果即刻減弱，大打折扣，失去應有絢麗。

煙火不僅涉空氣污染，動物學家還顧慮其伴隨的震天巨響對各類小動物造成無端驚擾。我家的小貓那晚每聽到外面傳來的炸雷聲，就會焦躁不安一陣子，明顯也是個受難者。更不用說對人民生命和財產安全包含的威脅，密西根州某地就出現了家庭後院施放煙火造成意外爆炸，一個中年婦女因此喪命，真正是樂極生悲。

基於以煙火慶祝盛典所存隱患，不少地方和個人已提出用與日俱新的電子燈光秀等新技術和新工藝來代替煙火，以便一舉消除汙染和不安全等負面影響。今年紐約煙火秀之前，就有過不計數的無人機，在夜空變幻出自由女神像和星條旗等激動人心的形象，引起人群轟動和讚美。

只是燈光秀畢竟只具光輝形象，且其光芒顯然遜於傳統煙火，加上欠缺電閃雷鳴之鼓噪，似還難以激起如傳統煙火上天後傳遞給人們的亢奮和激情。所以，到底是放煙火還是不放煙火，看來還真是一個問題，也許有待每個人的權衡和投票來決斷。