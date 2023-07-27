上學為何不讀書？(上)

上學是為了讀書長知識，上學卻不讀書，是不是很荒唐？可是我們七十多歲這代人，只要是在中國大陸長大的，都有過上學卻不讀書的經歷。一九五七年我考進大連六中，真想多學些知識，可是卻不能夠，因為必須參加與讀書不相干的各種運動。我們經常只上半天課，甚至全天停課。從一九五八年到一九六○年，我參加過許多運動，擇其要敘述如下。

一是打麻雀運動。一九五八年三月，毛下令掀起「除四害」運動，四害乃老鼠、蒼蠅、蚊子和麻雀的合稱。前三者危害人類罪狀確鑿，麻雀是益大於害，還是害大於益，卻有不同看法；不過既然毛下令，還是照打不誤。

按照全市統一行動，我們停課爬到山上去，見麻雀飛過，有的敲鑼、有的擊鼓、有的敲臉盆，空手的就扯嗓子喊，嚇得麻雀不敢停下來，飛著飛著就累死掉下來。那兩年麻雀大減，可田裡的害蟲卻大增，糧食大減產即與此有關。麻雀這才被豁免，從四害裡除了名。

二是大煉鋼鐵運動。一九五八年五月掀起大躍進、大煉鋼鐵超英趕美。我校停課，操場上壘起幾個煉鐵小高爐，日夜不停地冒火。初一學生力氣小煉不了鐵，就上山撿鐵礦石。我們哪裡懂鐵礦石是什麼樣子，就撿些帶紅色的石頭，回來朝爐子裡倒，結果什麼都沒煉出來。

於是學校又讓我們搜集廢鐵，有的同學把家裡還在用的鐵鍋都交來了。就這樣我們終於煉出全市第一爐鐵，高興得不得了，抬著煉出的鐵塊，敲鑼打鼓去報喜。市領導表揚我校放了衛星，第二天還上了報紙。可報過喜後，那塊鐵就被撂在操場邊上，再也無人問津。老師說裡面雜質太多，根本派不了用場。

三是深翻地運動。一九五八年十一月我轉學到瀋陽五中，一天課都沒上，就參加深翻地運動。翻地的本意是秋收後把地翻一遍，為來年播種作準備。然而大躍進時翻地成了運動，當時有句口號：「深翻一尺土，多產萬斤糧。」每天早晨我們頂著寒風到城郊，幾百名學生一字兒排開，每人負責一米寬，用鐵鍬挖地，把翻上來的土塊打碎。關鍵是必須挖得深，到天黑收工時，我們累得連路都走不動。

深翻地運動席捲全國，投入勞力無數，地越翻越深，甚至達到一米半；結果把下面的生土翻上來，上面的熟土被壓下去，反而造成來年減產。事實證明深翻地運動是不講科學、勞民傷財的蠻幹。

四是超聲波煮飯。一九五九年掀起技術革命運動，當時超聲波算是一項新技術。我校有個難題，就是食堂的鍋爐小，來不及煮上千人的飯。於是有的老師就想用超聲波技術煮飯，把鎳管的一端砸扁成窄縫，另一端與鍋爐相連，高壓水蒸氣從窄縫噴出來，據說就能發出超聲波。鎳管從何而來？學校要我們尋找偽滿洲國康德二年的鎳幣，拿鎳幣換鎳管。

試驗那天我們正上課，只聽到從食堂傳來尖銳的嘯叫聲，比防空警報刺耳。那裝置能不能發出超聲波我不知道，因為人耳聽不到超聲波；但那裝置能發出高頻噪聲則是肯定的，大家不得不把耳朵捂住，沒法聽老師講課。到中午全校吃了頓漿糊狀夾生爛飯，幾次試驗失敗，大家再也忍受不了噪聲，超聲波煮飯遂無疾而終。