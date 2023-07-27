我於一九八三年，攜家帶眷從美國肯塔基到印尼 泗水（Surabaya），為一家生產丁香菸的公司做事。 該家公司的創始人林生地，父親本是福建安溪人，一八九八年，因在家鄉生活困苦，帶著五歲的他與一名女兒，鋌而走險地從廈門坐船到檳榔嶼（Penang）謀生。到了檳城，正值當地的政府與移民 發生衝突，局勢紛亂，只好逃離該地，去印尼東爪哇的泗水安身。林生地的父親買船票時，知道自己的盤纏已盡，只好將女兒托給一個檳城的福建家庭收養，自己帶著林生地坐船，經過海盜猖獗的馬六甲海峽，輾轉抵達泗水。

抵達泗水後的六個月，林生地的父親得了霍亂，死前，將五歲大的林生地，交給一家住在伯久尼格羅（Bojonegoro）的福建朋友收養。這個家庭做醬油生意，雖曰小康，但在荷蘭統治下，林生地並沒有上學的機會。

林生地十一歲時離開義父家，先是在泗水的一家食堂打工，後來辭去食堂工作，開始一連串的不同經歷，諸如騎著腳踏車沿街賣木炭；在來往雅加達、泗水的火車上賣食物、飲料；在荷蘭人的高級俱樂部當服務生，學會了荷蘭話。

十九歲時，林生地與小他四歲的沈娘結婚。婚後住在簡陋的草皮木屋，沈娘在家門口賣糕餅幫助家用，林生地則到拉磨港（Lamongan）的一家菸廠打工。在菸廠打工時，雇主注意到他對菸草配方有獨到的才能。林生地並沒有在菸廠工作很久，原因是拉磨港離泗水太遠。回泗水後，他們夫妻買下了一間小店，太太賣糕餅雜貨，林生地則騎著腳踏車賣菸草及丁香給雜貨店。

屋漏偏逢連夜雨，在兩夫婦胼手胝足建立家庭，生下二男三女的同時，一九一六年某日，沈娘烤糕餅，屋子失火，房子化爲灰燼。透過朋友的幫忙，林生地夫婦得以重蓋房子，沈娘賣糕餅、雜貨如舊，林生地也繼續沿街或到戲院叫賣糖果、茶水、菸草與丁香。

林生地在戲院賣零食飲料時，看到觀眾一面看表演，一面還要麻煩地自捲香菸，就福至心靈地想出一個主意：先將菸草與丁香混合，用紙張捲好，在戲院試賣。試賣的成品甚受歡迎，有了這個良好的「市場調查」，他決定將它變成一個事業：開工廠生產丁香菸。

任何事業有了好主意而無本錢，計畫再好也只是「空中樓閣」。林生地有開工廠的念頭時，正好有一家菸草商破產，急著要將存放多年的菸草賣出。對林生地來說，這是一個千載難逢的好機會，但是手頭拮据，無法買下那批菸草，只好暗自興嘆。

當他把心中的計畫告訴太太時，沈娘不慌不忙地從屋簷下的竹筒内，拿出她多年積蓄的私房錢，交給林生地。林生地買下那批菸草，開始雇工人捲菸，生産Dji Sam Soe丁香菸（按：Dji Sam Soe就是二三四的福建發音）。Dji Sam Soe香菸後來成印尼最貴、最受歡迎的香菸，連當年的蘇哈托總統都說是「印尼人的驕傲」。

事業發達了，林生地於一九三二年，將自己曾在那兒販賣捲菸的戲院買下來，將戲院改為「林生地菸廠」，這菸廠就是印尼丁香菸工業化的發源地。

「林生地菸廠」經三代經營，改名「三寶麟企業公司」，於一九九○年在雅加達上市。該公司在菲律賓、馬來西亞、越南、緬甸都設有工廠，由「新加坡三寶麟國際公司」管理。二○○五年，三寶麟菸草公司以五十億美金價格，賣給一家美國菸草公司。加入這家公司，我才深深體會，華人 移民南洋的成功史，就是一部華人海外奮鬥的血淚史。