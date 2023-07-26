在牌坊前拍照留念後，驅車進鄉，駛近停車空地，察覺四周張燈結綵，似有喜慶事，追問六叔，「女兒攜婿歸寧祭祖，是我們彭家大事！」斯時，已有一眾鄉親趨前來迎接，有村童盛裝圍繞著，敲擊樂器助慶，讓我們十分驚喜和榮幸。

然後由六叔引領走入古宅庭院，路過外院，有鄉親婦女殺雞宰鴨準備烹煮晚宴，很大陣仗。轉入古宅大廳，六叔隨即引領參觀整座大宅的房室，特別介紹外父出生的房間。外父乃長子，居室位於大宅中堂，兩旁分別是各叔父居室，排輩分明。外父房內保持原狀，整齊清潔，讓我們感到分外親切。

參觀完畢回到大廳坐下休息，斯時，又見有一班晚輩，齊集門外，見我們各已就坐，於是按輩分上前逐一敬茶，由六叔從旁逐一介紹。他們家規嚴格，長幼有序，頗令我們覺得受之有愧。隨著的晚宴豐盛，自不在話下。

次日清早，早餐後從村外賓館重回大宅，由六叔引領入祠堂（見圖）拜祭歷代祖先，成為此行的重頭戲，隨即宣布各女婿及子女將正式登入彭家族譜。拜祭後，祠堂前大放炮竹，舞獅以謝祖恩。

午飯後，一行人由六叔帶領，穿過田野上山拜祭祖墓。回程小休時，六叔俯身抓起少量地上泥土，對我們說：「不要小睹我手中的土壤，它養育了我們彭家祖先數十代，你們看到這一片廣闊的山、水、園林和房舍，都是彭家祖先世代開拓和遺留給我們的產業。此地就是我們永遠的『家』，這裡居住的人都是彭家的叔伯兄弟子姪和孫輩，只要你屬於族譜的一分子，不管你們從那裡歸來，你都會被尊重、愛護和照顧，直至百年歸老。」六叔以長老身分，說出故鄉的真義，讓我們感受甚深。

在四會逗留三天後，整裝準備返回香港 的當天早晨，六叔知道我有期望前往新會尋根，特別指派同鄉子弟輝哥駕車作嚮導前往。新會離四會不遠，大概是一小時車程。

甫抵新會市鎮，面貌全新，境況與父親輩所述截然不同，新會市鎭外圍村莊變化甚大，到處新建樓房大廈，雙水口竟遍尋不獲，失望之餘，唯有謝別輝哥。轉跟大隊乘火車經深圳返回香港，結束祭祖、尋根之行。

回程中深念六叔之言，我雖無自己的故鄉，幸能登入彭家族譜，憑內子關係，獲得半個故鄉，此生應無遺憾矣。正是：此心安處是吾鄉！