我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

小連(上)

瑞雪

上學時，小連坐在我隔壁一列第二排的左面，我坐第三排的右面，中間隔著走道，所以小連一直在我的視線裡。音樂課的時候，小連用腳尖在水門汀的地面上輕打節拍的動作，印象特別深。

那時候的課桌和椅子都是長的，兩人同桌同坐，輪到做值日生，需要兩個人一起把長椅子搬起翻到桌子上面，才能掃地。時常有人忘記，一放學就走了，而小連會留下來幫我做完值日生後一起回家。

小連是數學課代表，字寫得好、成績也非常好。小連家住的是石庫門房子，在二樓，進門往左是父母的房間，往右是客廳和飯桌，再往右是間帶陽台房間，住著奶奶和小連，房子不算小。那時候都是就近上學，同學之間經常串門，我們幾個在考試前還會去小連家複習功課。

小連的歌也唱得好，有一年「班班有歌聲」活動中，我們班級特別出色，從學校比賽中脫穎而出，唱到區級比賽名列前茅，再代表區唱到上海市比賽的舞台上。總共唱兩首歌，第一首歌是小連領唱的，那開頭的一句「小鵓鴣，你不要叫，讓老師好好睡一覺」不知道有多好聽，市比賽後我們都從收音機裡面聽，小連的聲音印在了記憶裡。

另一首歌詞是「假如天氣不好，假如遇到煩惱，讓我們打起精神，哼一支快樂的小調…只要努力去做，總能把事情做好，讓我們鼓起勇氣，哼一支快樂的小調…」，至今不能忘記的是當時唱歌時那份快樂的情緒，以及因歌詞而受到激勵的心情。那次市比賽結束後的一張黑白集體照裡，小連雙手拿著獎杯、戴著紅領巾，蹲在第一排的中間。

那時候我們經常一起玩，有一次小連告訴我家裡養了一隻貓，叫我去看。那是隻點綴著黑色的白貓，一點兒也不胖，機靈可愛的樣子。小連給我看了手臂手背上被貓爪抓後的紅印和血絲後，我不敢碰更不敢抱了。小連一邊說著：「看我，我要這樣懲罰牠。」一邊把貓放在窗台上，假裝用力要推牠下去，貓咪害怕得用前爪頂著窗台使勁往回縮，整個貓身拱了起來，小連笑著說：「你看你看，牠害怕了。」我也跟著哈哈地笑，是因為小連嚇唬貓時，自己害怕貓掉下去的樣子，比貓更逗更有趣。

上一則

以「人性的證明」聞名…推理小說家森村誠一病逝 享耆壽90歲

下一則

世界很小

延伸閱讀

中美混血音樂人張小雲 獲華洋電影界青睞

中美混血音樂人張小雲 獲華洋電影界青睞
東方之珠萬家燈火

東方之珠萬家燈火
「港普女王」蔡少芬唱進浪姐4決賽 兒女探班獻7香吻

「港普女王」蔡少芬唱進浪姐4決賽 兒女探班獻7香吻
中國飆高溫 法演員包場逛長城：美景讓我忘了熱

中國飆高溫 法演員包場逛長城：美景讓我忘了熱

熱門新聞

高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

2023-07-18 02:55

花錢難

2023-07-19 02:00
吳孟芸∕圖

父親的往事

2023-07-20 02:02

我的斷捨離

2023-07-21 02:00
烤麩是上海經典小菜。（本報系資料照片）

記憶中的家鄉小菜

2023-07-23 02:02
顏寧儀∕圖

我要變漂亮（上）

2023-07-17 02:02

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年