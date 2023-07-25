看到上下古今有關「故鄉」的徵文啟事時，有點莫名的感觸。想起來，好像我從來沒有一個故鄉，感到相當傷感和失落。所以多年來我很羨慕有故鄉可懷念的人，因為他們在終老時，可以選擇落葉歸根，而我則似乎沒有這個福氣。

然而我不可能沒根，應該也有一個故鄉，只是生不逢時，自出娘胎到讀中學，這十多年長輩都忙於避亂，最後遷移到香港 ，沒有機會帶我們回鄉。偶爾，我只從長輩的言談中和殘缺不全的老舊照裡，略知我的故鄉是在廣東省新會縣雙水口，但細節模糊不清。畢業後，過了一段日子，又移民 到美國，從未有過機會回過故鄉，也不知故鄉真實是在何處？一直耿耿於懷。

曾經有過時候，我嘗試把香港視作家鄉，因為不竟在這個洋化的地方，已滯留了接近三十年，占去了我半生的時間。同時在這個地方付出不少努力和代價，完成學業、開創事業和成家立室，建立了廣泛的人際關係，和培養了對地方的感情，也對香港作出不少的貢獻，似乎除了把這地方可作為家鄉外，別無選擇。

然而，嘗試並不成功，總是覺得這個地方似乎欠缺了一些什麼？沒有真正的答案。直至有一天，企圖出外旅遊，申請護照被拒絕，除非申請入英籍，而申請入英籍困難重重，似乎不被歡迎。我才恍然大悟，原來自己沒有國家，只是一個寄人籬下的僑民而已，出國不受照顧和保護，沒有「國」何有「家」？沒有「家」何來「故鄉」？

此時，正巧移民美國的姊姊提出要求團聚，於是全家連同父母毅然決定移民美國，到一個願意接受我們的國家，尋找歸屬感。當然前途充滿不定性，但總比沒有國家好。

經過又三十多年，終於定居下來一直到現在。美國無疑是一個很開放和自由的國家，有許多來自世界各地的移民，聚集在一起，雖然有種族問題，但相對分化得並不明顯，只要各自盡了國民責任和願遵守憲法和地方法律，都可以安居樂業，都可以順利成為公民，拿到有保障的護照，絕無刁難。

但當和一班不同族裔、不同膚色和不同習慣的美國人站在一起，想說是一家人，總是說不出口，無法融洽成一體，彼此間有擺不脫的一層隔膜。不是語言，因為我早在香港已奠下良好的英語基礎，但當談得深入時，便無法彼此領悟，主要是根不同，多了一層不了解的屏障。唯一能做到的只是互相尊重，互相包容而已，根本談不上有故鄉情，感覺失落依然。

五年前回香港探親，同時想藉機回到曾相熟的人群中，回味一下過去美好的時光。在探親時偶遇內子久違的六叔，他在知道我們萬里歸來，力邀我們趁機回娘家故鄉祭祖，我得知內子故鄉在四會，與新會為鄰，當下欣然答允。心想有機會由熟人帶領下往新會尋根，不禁興奮不已。

到了約定時間，會合內子兩個姊姊、姊夫們，一行十人由六叔帶領清晨上路，甫出邊境，沒想到竟獲他們同鄉子弟駕三部車前來迎接。原來六叔是家鄉長老兼村長，迎接是他的安排。眾家鄉子弟，除駕車外，還沿途噓寒問暖，非常殷切細心，充滿溫情。

我們的車隊行走大約五小時，由城入鄉，沿途所見，故國山河依舊，四處多了不少現代氣息。不久，車隊漸抵達四會村口，遙見一搶眼的牌坊，上面用楷書寫上「彭家莊」（見圖），兩邊有一幅對聯「白錦南坊屹立見證世代人傑地靈」、「石銹龍勢騰飛造就美好幸福家園」。

六叔見我們好奇，叫子弟們把車暫停村口，「這是晚叔（晚叔是家鄉對最年輕七叔的稱呼）前年帶錢回來的大手筆，不但翻新祠堂、興建村屋，還特別在村口增建這新牌坊，以光耀門楣。」六叔之言讓我們感到十分驚訝！晚叔居住香港公屋，是個勤奮的「的士司機」，並不富有，竟願意把辛勤積蓄貢獻給故鄉，行為令人欽佩，但他一定還有深層的意思。