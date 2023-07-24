小男猴 小女猴(下)

後來我和鳳玉已經十歲，一起讀小學三年級了。一天，我和鳳玉放學回家，經過圓圓的小池塘，裡面有魚在茭白叢中游來游去，有蝦在水草上面探頭探腦。我說：「大蝦在呆頭呆腦地看我們呢，我抓起來給你好嗎？」她說：「先回家做功課吧。」我說：「抓好了再做功課，我抓的大蝦煮熟了你又不是沒吃過，好吃嗎？」「嗯……」鳳玉咂著嘴，好像在回味吃大蝦的味道，說好吧。

那是個大熱天，也許有女孩子在身旁，想露一手給她看看。我發現有隻青殼大蝦又逗又笨，傻乎乎地遛到水邊，瞪出兩隻大眼睛。我索性趴在地上，看牠一動不動，就一伸手抓住一個，然後給鳳玉放在破水罐裡。

不知是我得意忘形，勝利沖昏了頭腦，還是大蝦們學乖了，故意耍我。一隻大蝦誘敵深入，先是瞪著我，裝出束手待擒的可憐相，但當我伸手抓牠時，身子一躬，退後一步，依然不動。我呢，乘勝追擊，身子向前一移，再伸手抓牠。如此一而再再而三，我的身子向池塘中漸漸移去，直到失去重心，咕咚一聲掉進水中。

但我並不驚慌，眼睛一瞇主意來了，存心在水中東歪西倒，讓鳳玉著急。她果然中計，丟掉水罐，放下書包，死死拽住我的手，一點也沒有發覺我在裝腔作勢。我索性一不做二不休，把她一拉，拉下了水，還像猴子那樣抓耳撓腮地和她鬧著玩。但不得了，我很快發現兩個人越陷越深，嚇得大哭大叫起來。

附近田裡的鄉親聽到哭叫聲，快快趕來，七手八腳地把我和鳳玉落湯雞似地拉了起來。心急慌忙的鳳玉父親的臉色由白轉紅，放心了。人們有的指著我說：「你這皮猴皮得要害死人了，再不收收骨頭可不得了。」有的對我說：「鳳玉對你這麼好，你還捉弄她，不要沒有良心。」

我父母在上海站住腳跟，要我去上海讀書。分手那天，鳳玉把拎著的小竹籃給我。我掀開籃上蒙著的花布一看，哦，是我們平時一起玩的東西，毽子啊、小沙袋啊、刮片啊很多。我學著大人的樣子，說謝謝、謝謝。鳳玉從口袋裡拿出一個紅泥猴放在籃裡，慢悠悠地看我一眼。

哎呀，到底是女孩子，真細心，還不忘給我泥猴呢。不過，不對，我說：「你拿錯了，這紅泥猴是你的，我的是黃泥猴。」她說：「沒錯，交換一下，黃泥猴我留著，紅泥猴給你。」我問為什麼？她只說以後它們會見面的。我又問，會見面的？她又說，會的，一定會的。

這是我揮之不去的故鄉情。還有沒有以後的事？當然還有，不過以後我和鳳玉，都不是只知道鬧著玩的小男猴和小女猴了。