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老照片的魅力

楊志堅

因為同學們的收集，我們看到了一些五十多年前學生時代的老照片，有些照片連自己都不曾見過。其中有一張是我非常喜歡的民兵全副武裝，在學校天台的合影（見圖），背景為廈門鼓浪嶼的日光岩，充滿活潑帥氣和年輕人的隨性。有一位同學的兒子看後「哇」的一聲：「媽媽，你曾幾時也是熱血青年！」

是啊，一幅幅老照片的重現，將我們塵封已久的記憶喚醒了，也給家人帶來了很大的震撼。自建起了我們這個中學海外同學群，一張張的舊照被各自的收藏者放到群裡共享，每一幅照片都能勾起我們對往事的美好回憶。時光彷彿又把我們帶回到五十年前在鼓浪嶼二中母校，漂亮的女生扎著羊角辮，和熱情奔放的小伙子們，臉上都蕩漾著青春的笑臉。

我們二中的武裝基幹民兵，在那特殊的年代裡肩負著守衛海防的重任，大德記有一個哨所，每晚輪班值崗。這學生武裝民兵在全國中學生中是絕無僅有的。

這些照片記錄了我們年輕時走過的足跡，重溫學生時期的友誼。原來很多本來已經忘記了的同學和他們的名字，看著照片後，在腦海裡躍然出現，綽名、雅號都脫口而出。一經認出，即能知道當時家住在哪裡，一起讀書、玩耍的的趣事一一呈現在眼前。

更讓人感動的是，許多同學和我一樣，有些照片自己從來都沒見過，當從舊照中呈現出當年清秀、雅氣、青春的自己時，頓時有種莫名的感動湧上心頭：我們曾經擁有那樣的青春年華！

我要將這些老照片好好保存下來，成為永久的紀錄，也讓自己的下一代能看到父母親年輕時的樣子和生活片段。

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