小男猴 小女猴(上)

我的故鄉在江蘇江陰東門外的農村。我七歲時父母要到上海謀生去，把我寄養在同村的一個人家，那人家的女孩鳳玉和我同年。我父母臨走前，到她家告別。

我母親從竹籃裡拿出一個泥猴，眼睛賊亮，毛色金黃，頑皮而機靈。我一把搶過來，我父親對我凶巴巴地說：「看看，你就是一隻皮猴！人家鳳玉也屬猴，可不像你那樣的猴相。」鳳玉的眼睛盯著我手上的黃泥猴，看得出她也想要。我母親笑著說：「到底是女孩，屬猴的也文靜。」說著從竹籃裡又拿出一隻紅泥猴給她，她眉開眼笑了。這是我母親特地買的一對無錫特產惠山泥塑。

鳳玉喜盈盈地和我比哪一個猴好看。我說：「你的好看，我的好玩。」她問怎麼看得出來？我說：「你的是女猴，我的是男猴，男猴女猴還能一樣？哈哈！」兩家父母轟堂大笑起來。鳳玉母親對我說：「你這個男猴真是皮猴！」我說：「我是皮猴，鳳玉不皮，是好猴。」

鳳玉父親一聽就說：「說得好，好猴就是女子猴。」我父親不懂，他用手指蘸杯中的水，在桌上寫字，說好字拆開來就是女子兩字，鳳玉是個女子，她這個猴不就是個好猴嗎？我父親說：「這麼說，我這皮猴還是有文化的猴了？」鳳玉父親滿有把握地說：「別看他現在皮，大了就好。這猴聰明，將來準有文化。」我父親高興了，滿臉紅光，說我家這皮猴就和你家好猴做伴了！我和鳳玉一聽，齊聲歡呼。

後來我這個皮猴闖禍了。有一天，我、鳳玉和比我們大一點的堂姊阿香，在菜地拔了幾把黃豆莢，一起奔到鳳凰山上。阿香從口袋中拿出火柴，用樹葉把豆莢點燃了，一縷縷白煙升騰，豆莢烤熟後發出畢卜畢卜的爆裂聲。阿香把豆莢分成三小堆，一人一堆。

我的猴脾氣來了，趁鳳玉不注意，抓了她的一把豆莢就逃。她不客氣，追我。我逃到一叢茅草旁，剝開豆莢吃，還手舞足蹈地逗她饞她。她卻睜大了眼睛，驚恐地大叫：「你……當心！」我還沒明白怎麼回事，已經腳下一滑，隨著小石子的滾動，哧溜一聲摔在地上，順著山坡滾下去。要是滾到山下，山下就是流動不息的橫河，那就完了！

鳳玉奔過來一手拉住我的胳膊，一手抓住一棵小松樹，大聲哭叫「阿香姊」。嚇得臉如土色的阿香過來，死死地拉住我另一隻手，終於把我拉了上來。三人驚魂甫定，我發現鳳玉的臉被小松樹的斷枝畫開了，殷紅的鮮血直冒，流到了黑乎乎的臉上。

晚上，鳳玉站在她父母面前低下頭，我的頭更低。她母親說我也忒皮了，好好的一個孩子怎麼會皮成這樣！鳳玉的臉上要是有了一條疤，怎麼辦？我不知道怎麼辦，眨巴著眼睛說：「我……我是男猴……皮猴……。」說著用髒手擦臉，擦成了大花臉。鳳玉看看我，從口袋裡摸出小手絹要為我擦臉，我一扭頭跑了。 我一邊跑一邊想，擦什麼擦，女猴給男猴擦臉算啥啊。