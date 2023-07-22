「上有天堂，下有蘇杭」裡的杭州，是中國最著名的風景旅遊城市，是江南的歷史文化名城，人文薈萃，自然景觀壯麗，歷史底蘊深厚。她是國人乃至世界上喜歡旅遊者心馳神往的地方，不到此一遊，彷彿就有虛度一生之虞。所以，杭州城裡街頭巷尾遊人如織，人滿為患，在山水之間來往不絕。他們大都滿懷期待而來，盡興而歸，覺得不一睹西子之芳容，誓不罷休。

一九四八年，我父母經歷了抗戰內亂時動盪不安、居無定所的生活，因此決心要在此地扎下根來。家住幽靜的南山路上，西子湖畔，湧金橋邊。

我上學時，每天早上都要經過浙江省文工團的駐地，聽慣了各種樂器的聲音，還聽到過「採茶舞曲」那優美動人的歌聲：「溪水清清溪水長，溪水兩岸好風光。妹妹呀，兩手採茶要分家，年年豐收龍井茶。」它是一首浙江省的傳統民歌，由著名作曲家周大風先生寫詞譜曲，經歌手陶慧敏演唱後傳遍了大江南北。聽說有人建議將它作為浙江省的省歌，在火車站、機場等碼頭布放。無意間，文工團培養了我敏銳的聽覺，種下了愛音樂的種子。

浙江省省立第一師範學校，是李叔同大師與他的得意門生豐子愷先生工作學習過的地方，在清波門附近，我萬分慶幸能在該校的附屬小學裡學習。這裡的老師有崇高的師德，教導有方，教育 孩子們都要認認真真學習，堂堂正正做人；經常講歷代英雄豪傑們的故事，也介紹過豐子愷先生的漫畫和散文作品，開啟了學生們的良知，努力去追求人性的美。我讀了豐老夫子的「音樂入門」後，就一直沒有走出門來。

學校每學期還組織郊遊，老師們還教了我們在課堂書本上，根本學不到的很多社會知識。誰知道西湖最早的景點在哪裡？在雷鋒塔對面的淨慈寺裡。北宋時期就有了南屏晚鐘，這鐘聲隨風飄送，能響遍半個杭州城。這兒還有不少有關濟公活佛的傳奇故事。

在蘇堤上，不少同學在尋找斷橋，找來找去沒找到，只有一座很堅固的石橋。老師就耐心地開導我們，她說杭州冬天下大雪，橋上積了很厚的雪，一旦雪霽天晴朗，橋中央的雪先融化為水，兩邊的殘雪還在，遠遠望去就像斷了的橋。她還給大家講了白蛇傳中，許仙、白娘子斷橋相會的故事。

在岳王廟裡瞻仰了岳飛，聽了精忠報國的動人事蹟。在廟門口，有不少人在踢打跪著的秦檜夫婦鐵鑄塑像。老師語重心長地說，我們能把愛忠臣、恨奸賊之事記在心中就好了，不必要過分做作地去拳打腳踢那壞蛋，難免其中有人將來會比他們更壞。

到靈隱寺，我們對飛來峰特別好奇，只有神仙才能把此峰飛來，我們信以為真。後來，我們遊白堤，讀到白居易寫西湖的詩，「錢塘湖春行」時很不解，錢塘湖不知在哪兒。老師便點撥了一下，說錢塘湖就是西湖。

在遊花港觀魚時，有人說康熙把魚字寫錯了。老師笑吟吟地說，他是有意這樣寫的，因為他信佛，心存慈悲，四個點是火，不忍讓魚被煎烤；少點一點，為水，好讓魚兒在水中快活地游來游去。

西湖景點真是多不勝數。有次我和同學結伴去參觀蘇堤上舉辦的物資交流大會，真是物資豐富，經濟繁榮。在三年困難時期，全國各地都實行用糧票換糧食，只有浙江仍不用糧票，食品大量供應，讓安徽江蘇等地的姑娘紛紛結伴而來，嫁到此地。

故鄉啊故鄉，我謝謝您，給了我最好的愛的教育，指明了一條正確的人生之道；謝謝您給予我一雙懂音樂的耳朵，一顆善良的心，打開了我的幸福大門。我忘不了那南屏的鐘聲花港的魚；忘不了斷橋的殘雪飛來的峰。願故鄉百姓安寧百業興旺，不論我在天之涯海之角，故鄉總讓我感到溫暖，獲得力量。您永遠裝在我的心中。

故鄉杭州，您是世界上最美的天堂！