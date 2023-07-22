相似的路線，是我和孩子通往小學學校的路徑。從家門口走上人行道右轉，直走約一百公尺吧，往左跨越馬路，再直行至一個路口，即可右轉直行至學校了。

和孩子走往學校的路程，路的兩旁是各自獨立的房子，路旁有著不知多少年前就已種下的大樹，有些樹底下的根，把人行道上的水泥鋪道推擠成小山丘，讓人得留意腳步，以免不慎給絆著了；前院多有青綠色草坪和屋主各有所好的花種，在不同季節裡展開它們最美的姿態。

我當年走向學校的路上，路的兩旁，雖是各自獨立的屋主，但一排的房子，都各自和鄰居共用一面牆，同樣有人行道也有路樹，但稱不上大樹；兩旁房子都是以透天厝為名的三到五層建築，花叢和矮樹叢只有在雙向繁忙大馬路的中央安全島上，由地方政府所種植，除了美化，也有阻擋對向車燈直射入眼的功能吧。

目前在洛杉磯 的家，算是住宅區，走在路上能遇上的行人數，十指內即可數完，上學時間，路上行人可能還多些，由家長開車送孩子上學還是居多。無論平日或假日，路上安靜得好似只有我們一樣，真想說聲：「哈囉，有人在嗎 ？」

反觀，在家鄉台灣的豐原，門口即是要道，外面的人車聲，還得用隔音窗隔上，方能享有室內寧靜空間。路上行人也多些，熟悉的鄰居是認識多年的，三不五時串個門子，總是熱鬧許多啊！

往左跨越馬路後，無論洛杉磯或豐原，都是微上坡的小路，路旁風景依舊如先前所形容；但直行後的右轉風景，卻是大大的不同。和孩子走的仍是筆直的路，左側是一所高中，右側則是住宅區，直走到底右側即是小學；而我小時候走的路線可有不同的風景。

第一條路線是走在一大片稻田上的田埂，記得稻田另一端的第一間就是一家柑仔店，總讓我拿到零用錢時，忍不住去買點糖來吃。最喜歡吃一包一包黃色長條包裝的麵茶，可以插入一根吸管吸食，即使偶爾會被麵茶粉嗆到，都無法減退我對它的喜愛。

第二條路線是要走上一個猶如森林的小小坡道，走上去會經過人家房子外面搭的鐵皮屋，兩旁還有養火雞，有時突然發出快速的喔喔叫聲，把我嚇得快跑前進；尤其穿紅色的時候，牠們會因為受到刺激叫得更大聲。

時光交錯於現在陪孩子和小時候獨自走路上學的畫面，沒想到路徑是如此相似，沒想到可以有這樣的聯想，不僅讓我體驗現在，也回味了過去那段時光。

年代和環境的轉變，現在不能讓小學的孩子獨自走路上學，多半是由父母接送，較少能夠發現及駐足路上的新事物；以前的我，卻早已熟透家裡周邊的街道和某些吃的、用的商家，例如柑仔店、路邊賣小籠包的行動攤位、餓也要等的紅豆、奶油餅，及好多繽紛色彩及多功能的文具在召喚我的書局。

相似的上學路線，現在是我和孩子彼此陪伴，緩緩漫步，隨性談天到學校的時光；也是小時候的自己，享有上下學自由自在的孩提時代。