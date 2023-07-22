我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

石碼往事(上)

文韁
石碼的一條小巷子。
石碼的一條小巷子。

現在，閩南石碼鎮還有全中國保存的最好的民國時代建築的騎樓群，幾萬人還生活在騎樓裡面。石碼的小城故事源遠流長，但很少人知道穿插騎樓群之間的小巷子裡，又有很多不為人知的奇葩故事。

在石碼鎮解放東路，有一條僅容一人通行的狹窄小巷，叫祥福巷。牠的名字很喜氣，讓人想到吉祥幸福，一定有很多歷史的掌故。但讓人出乎意料的是：祥福巷舊時卻有一個非常火爆的名字，叫「相打街」。

原來自古以來這條小巷人家善養「火雞」而出名。我的學長朋友輝哥就住在這條巷裡，小時候他家就曾養過一隻雄性火雞，重達十二公斤多，高達七十多公分，又沉又重。

這雄性火雞性格爆裂，一旦被生人靠近或覺得被威脅時，立馬毛漲羽豎，怒髮衝冠，直衝牠的敵對目標，從喉底滾出如悶雷炸的吼聲。有鄰居頑童被牠尖嘴一叼，連皮帶肉撕開而血流如注。

也有機靈一些的小調皮會從牠側面快速抓住脖子，並一躍而起直接跨騎上去，這叫騎火雞，負重的火雞在壓力之下還是勇往直前。騎火雞好玩，但有時火雞駝著牠背上的小孩跑個幾米遠後，忽然停下，讓壓迫牠的小孩摔個鼻青臉腫。

巷子裡也有人養著雌性火雞，母火雞平時挺溫柔可愛，常有輝哥家鄰居大娘抱上雌火雞，上輝哥家來讓這雄雞給「搭飛機」。

小孩子不懂事，最愛湊熱鬧還「幫忙」，因為母火雞背太圓，公火雞踩不住容易下滑，導致母雞雞背被公雞雞爪摳抓出道道血痕，所以要有人扶著兩隻火雞美事。大人會告訴幫忙的兩個小孩，將雌雞的兩隻翅膀往外拉開，又按住雌雞讓牠乖乖讓雄雞擺布，才得以完成任務。這叫「搭飛機」，很好玩，但是要很小心，有時連上去幫的人的手都被雄火雞抓傷而大喊冤枉。

事情過後小孩總是追著大人問，為什麼要幫助公火雞欺負母火雞？太可憐了。大人被糾纏不過，只是這樣回答：不讓牠們搭飛機，哪來你們平時最想吃的雞蛋和小火雞仔？於是乎，小孩們拚命點頭，再也不會問為什麼了。

巷子裡還有人專養另外一種閒來無事卻又讓人喜歡圍觀的「鬥雞」，此雞非食用雞，雙腿又長又瘦，脖子更是瘦瘦長長，羽毛極少但羽色絕對漂亮，暴露出來的骨架似鋼筋裹著紅潤的血衣，正好顯示出「善鬥耐撞」，頗具戰鬥本性。

輝哥鄰居的一位叔叔，自小雙腳外跛殘疾失業，就養了十幾隻鬥雞。每每逢年過節都有他的拿手好戲，和他一樣有共趣的一班年輕小伙，會相約帶上一兩隻鬥雞，就在大街邊或石碼中山公園樹下擺試輪番鬥陣。

雞蛋

上一則

動輒破億人民幣的元青花珍品 甘肅這座市級博物館有3件

下一則

園丁魯易士

延伸閱讀

新聞評論／遇上綠金主和愛將 性平之尺秒彎

新聞評論／遇上綠金主和愛將 性平之尺秒彎
快餐也可吃得健康 營養師私藏這5道菜色

快餐也可吃得健康 營養師私藏這5道菜色
黑白集／沒進入程序…林飛帆閃得巧妙

黑白集／沒進入程序…林飛帆閃得巧妙
民進黨性騷案 導演「輝哥」首度打破沉默：深感抱歉

民進黨性騷案 導演「輝哥」首度打破沉默：深感抱歉

熱門新聞

高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

2023-07-18 02:55
王正方（左）初到美國加州，和哥哥王正中在舊金山的海洋公園合影。（王正方．圖片提供）

我那位直話直說的老哥

2023-07-15 02:02

自卑

2023-07-16 02:01
顏寧儀∕圖

我要變漂亮（上）

2023-07-17 02:02

手機比命還重要

2023-07-16 02:00

花錢難

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲