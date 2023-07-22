石碼的一條小巷子。

現在，閩南石碼鎮還有全中國保存的最好的民國時代建築的騎樓群，幾萬人還生活在騎樓裡面。石碼的小城故事源遠流長，但很少人知道穿插騎樓群之間的小巷子裡，又有很多不為人知的奇葩故事。

在石碼鎮解放東路，有一條僅容一人通行的狹窄小巷，叫祥福巷。牠的名字很喜氣，讓人想到吉祥幸福，一定有很多歷史的掌故。但讓人出乎意料的是：祥福巷舊時卻有一個非常火爆的名字，叫「相打街」。

原來自古以來這條小巷人家善養「火雞」而出名。我的學長朋友輝哥就住在這條巷裡，小時候他家就曾養過一隻雄性火雞，重達十二公斤多，高達七十多公分，又沉又重。

這雄性火雞性格爆裂，一旦被生人靠近或覺得被威脅時，立馬毛漲羽豎，怒髮衝冠，直衝牠的敵對目標，從喉底滾出如悶雷炸的吼聲。有鄰居頑童被牠尖嘴一叼，連皮帶肉撕開而血流如注。

也有機靈一些的小調皮會從牠側面快速抓住脖子，並一躍而起直接跨騎上去，這叫騎火雞，負重的火雞在壓力之下還是勇往直前。騎火雞好玩，但有時火雞駝著牠背上的小孩跑個幾米遠後，忽然停下，讓壓迫牠的小孩摔個鼻青臉腫。

巷子裡也有人養著雌性火雞，母火雞平時挺溫柔可愛，常有輝哥家鄰居大娘抱上雌火雞，上輝哥家來讓這雄雞給「搭飛機」。

小孩子不懂事，最愛湊熱鬧還「幫忙」，因為母火雞背太圓，公火雞踩不住容易下滑，導致母雞雞背被公雞雞爪摳抓出道道血痕，所以要有人扶著兩隻火雞美事。大人會告訴幫忙的兩個小孩，將雌雞的兩隻翅膀往外拉開，又按住雌雞讓牠乖乖讓雄雞擺布，才得以完成任務。這叫「搭飛機」，很好玩，但是要很小心，有時連上去幫的人的手都被雄火雞抓傷而大喊冤枉。

事情過後小孩總是追著大人問，為什麼要幫助公火雞欺負母火雞？太可憐了。大人被糾纏不過，只是這樣回答：不讓牠們搭飛機，哪來你們平時最想吃的雞蛋 和小火雞仔？於是乎，小孩們拚命點頭，再也不會問為什麼了。

巷子裡還有人專養另外一種閒來無事卻又讓人喜歡圍觀的「鬥雞」，此雞非食用雞，雙腿又長又瘦，脖子更是瘦瘦長長，羽毛極少但羽色絕對漂亮，暴露出來的骨架似鋼筋裹著紅潤的血衣，正好顯示出「善鬥耐撞」，頗具戰鬥本性。

輝哥鄰居的一位叔叔，自小雙腳外跛殘疾失業，就養了十幾隻鬥雞。每每逢年過節都有他的拿手好戲，和他一樣有共趣的一班年輕小伙，會相約帶上一兩隻鬥雞，就在大街邊或石碼中山公園樹下擺試輪番鬥陣。