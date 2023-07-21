我的爺爺是前清最後一屆秀才，光緒皇帝可能痛失江山在即，來個臨去秋波，賜秀才一把七星劍，以前只有狀元才有此殊榮。我愛看于素秋「荒江女俠」，常把祖父的劍偷下來，學於耀武揚威。天有不測風雲，有一次不小心把大廳上掛的八寶花燈，一劍穿心扎得稀巴爛，祖父心痛難受，把我小屁股打得泛紅，我親祖母是不受寵二房，氣得大罵要死給我祖父看。這是我今生第一次祖孫矛盾，留下痛苦的回憶。

人窮志也窮，當個秀才書生就滿足了，可是祖父愛體面，多子多孫才光彩，連娶三個祖母，生了十個兒子、二十多個孫子。不過他只有三分地，根本不夠吃，寅食卯糧，家徒四牆，連草紙都買不起。從小我的觀念中，貧窮就是罪惡和暴力，我經常到田裡撿些田螺，賣給鄰村。從小我就在做抗暴運動。

我祖父為孫子命名，中間一字要穿心「忄」，如悅、怡等。到我時他找不到好的穿心字，在曬書時突然翻到李白的「春夜宴從弟桃花園序」，其中有句「為懽幾何」，「懽」是「歡」的古寫，今人已不用，百分之百無人識；這個名字給我在港歲月帶來困難，罄竹難書。

初到港，難民署證上寫成「慣」，領不到難民飯，我去哭訴改正，到下午已是尾聲，領到的是鑊底飯焦，慘不忍睹。我在六國大飯店騎樓下擦鞋，「走鬼」時被捉「阻街」，法官說我名字寫不清楚，其實他不識懽；渺視法庭加罰五元共罰十元，當天我才擦了十三元，天災人禍。

已過而立之年海外回來成親，公證結婚時，司儀問「你願意嫁給劉權x嗎」，我老婆沒反應，法官說：「女士你不願意，來做什麼？」我老婆答：「那不是我老公名字，我嫁給誰？」公證庭一輪烏煙瘴氣。

我祖父是老國民黨 ，會受苦受難是預料中事，可是文革中他以反動派罪名被殺害，一家子飯都吃不飽，拿什麼來反？欲加之罪何患無詞，竟要他為黨國捐軀，英烈千秋下場，慘絕人寰。我是他的骨肉，痛不欲生，每年他的冥壽，一定朝天跪拜，求他赦免我這集不賢不孝於一身的孫兒。

我雖與他關係不甚密切，但血統上我是最接近他的孫兒。所有孫子中，只有他和我是使用左手的左撇子。數十年都過去了，最忘不了的長輩就是他。

我現在年過古稀，能吃，能睡，學寫毛筆字，學做文章，身體安康，很可能閻羅王也不識懽字，故累釣不中，殯儀館找不到我，這反而要謝謝我祖父了。時值祖父的冥壽日，我長跪後院，遙望天際：「爺爺！其實我是很愛你的，願你在天國安息吧！阿門！」