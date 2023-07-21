透過翻查古籍善本，多能尋見「文身」的蹤跡。「吳越春秋」記載了吳越有「文身斷髮」的習俗；「史記．越王勾踐世家」提到勾踐「...文身斷髮，披草萊而邑焉」；「漢書．地理誌」則出現有夏代國君庶子「文身斷髮，以避蛟龍之害」的說法。而針對古代日本人，「魏志．倭人傳」與「後漢書．東夷列傳」皆能找到「男子皆黥面文身」的形容。「文身」在此皆指在皮膚上以尖針或利器畫刺花紋或文字、塗敷墨色使其圖案保持不褪的一種行為或儀式，現今更為常見常用的同義詞即「刺青」。

清巡台御史六十七在他的「番社采風圖考」著文中，有詳細描述台灣原住民 製作「文身」的過程。除了引用詩句「文身舊俗是雕青」來說明刺青是原住民的舊有習俗外，更細節的敘述還有「胸背斕斑直到腰，爭誇錯錦勝絞綃，冰肌玉腕都文遍，只有雙蛾不解描」，那個「都『文』遍」（即「刺滿、刺遍」）用的是「文」而非「紋」。

「紋」這個字，本意是指絲織品或者物件上所呈現的線形花紋，例如紋理、紋路、花紋、指紋等，它不曾作為動詞使用，所以，不管你是「紋眉」還是「紋身」，以最基本的文法推斷，用「紋」這個字照理來說不太對勁。

翻開字典查「文」，會赫然發現，當「文」作為動詞的第一個解釋，通常是「在皮膚上刺畫花紋或圖案」，翻譯成英語即tattoo。相信這個作為動詞的解釋有很多人不清楚，因為已不常用。

那麼到底是怎麼變成「紋身」的？比起學者專家們針對「紋身」是否比「文身」更直觀貼切而在網上發起的那些激烈辯論，我更有興趣探索「紋身」究竟是怎麼壓倒「文身」、演化成「今日大咖」的來龍去脈。當然，我找不到源頭，卻想透過出版及廣告的角度，來舉例與推衍這種不知何時開始且仍在持續的文字演化：

例一：台灣文學暢銷作家張曼娟於一九九四年出版小說「鴛鴦紋身」，一九九八年中國內地春風文藝出版社為該作者出版了同名的簡體字版本，書名寫法也沿用「紋身」二字。顯然可以證明一點：自那個年代甚至更早以前，「紋身」在兩岸就已經「從俗」。

專業出版品對讀者的語言吸收影響甚是深遠。我於一九九六年接觸過該小說時，也曾一度認定「紋身」是正確寫法。

例二：這是我個人認為長期將「紋身」推波助瀾繼而「從俗扶正」的一個關鍵演化：

中外歷史不乏用文身來標記罪犯或奴隸、作為一種懲罰或定位其身分的象徵印記。文身到了近代在日常生活中作為一個「行業」，給人的觀感曾經是負面和隱晦較多，總是免不了跟黑道與不良扯上關係。這是我推斷「文身」的正名之所以並未隨著古漢語用法推廣開來的原因之一，因為除去了特定民族的傳統習俗外，「文身」一詞的使用往往會牽扯到觀感問題，屬於禁忌詞彙，被避諱出現在公眾媒體的頻率是很高的，換言之，「文身」二字走入人們的生活視野並「被接受吸收為個人常識」，在語言發展史上是出現過斷層的。

個人甚至認為，文身行為在這斷層中之所以能夠翻身，很大程度是西洋人對於文身的概念與發展，進入了個人主義推崇下的藝術創作與欣賞，之後造成「文化回流」兼「市場需要」，才又逐漸改變了我們對文身行為的觀感。只是，從隱晦觀感再次頻繁進入人們眼簾的文身，卻在字面稱呼上隨著現實生活的發展出現了變化。

可用油水洗腿的刺青貼紙的問世，為文身的永久性缺點提供了替代方案，這款適用性極為廣泛、提供臨時文身的方式，更在廠商的帶動下轉化作一股流行趨勢。廠商普遍將產品寫成「紋身貼紙」，並透過各種廣告管道推廣，扭轉了普羅大眾早期對於文身所懷有的刻板印象，並賦予了使用者新的形象，脫離了隱晦和禁忌。當「紋身」如是寫法透過產品深植人心後，該詞便已然通俗化，被收納作常識性詞彙。

「紋身」與「文身」同音的事實，應該是助長混淆與不察的主因。在「紋身貼紙」尚未以藝術時尚 、美妝道具甚至是玩具遊戲的「功能產品」推出，並受到各個年齡層人士的青睞或關注之前，文身行業應該早已經有業者在傳布「紋身」這個名詞了，也許直接的影響力沒有產品滿大街賣來得快而有力。

絕大多數人極易忽略廣告文字洗腦的威力。當你看過太多人都在使用「紋身」這樣的書面語，便會很自然地認定了那就是正確寫法，尤其當「紋身」出現在了具有專業編輯校訂過的新聞稿，或者電視節目的字幕上時，更是加速奠定其「正統地位」。作為「正宮」且有文獻可考的「文身」更加被遺忘。

自八○末、九○年代坊間流行起了「紋眉毛」、「紋眼線」，這種將刺青技術應用於美容的新興業務，「紋眉機╱筆」的發明問世作為業界的關鍵新產品，對鞏固「紋身」一詞又是一波助長。不只是在美國讀到的中文報章，當年屢屢去華埠 美髮店剪頭髮時翻閱的港台出版雜誌內的醫美廣告，也都是「紋眉╱眼線」。在二○二三年的今日上網打入「文眉機」，搜索出的詞條都是「紋眉機」，兩岸三地無論繁簡字體稱呼一致，承襲了「紋身貼紙」詞彙的相同發展以及影響效果。

網路傳播錯別字的力量更是無遠弗屆地不可控。儘管中國內地的高中語文教學強調「文身」才是正確寫法，可實際生活中你到處看到的都是「紋身」，這是一種在「多數決」之下，將錯別字（或不正規的通俗用法）轉化做主流用法的語言發展，「紋身」俗用到得以編入今日辭典一例，只不過是冰山一角。