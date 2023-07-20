我家菜園畔上有一棵桑樹，由於遮蔭，影響蔬菜 生長，年年砍。桑樹非常執著，砍過不久又長出新的枝條，年年發。這樣的拉鋸戰可能要一直持續下去，因為桑樹的根早已深嵌在堅硬的石罅內。桑樹是我兒時養蠶，折枝來扦插成活的，如果不受控制，牠已經長得很高了。

小時候的春田，看到很多同學養蠶，感覺既新鮮又好奇。十歲那年，表姊給我一片比火柴皮還小的紙片，紙片上許多蠶子，於是，開始了我第一次飼養「寵物」的經歷。我模仿表姊養蠶的經驗，把蠶子放在雪花膏空鐵皮盒裡，盒子鑽幾個透氣的小洞，捂在貼身的口袋裡。初次養蠶，很激動，一會就掏出雪花膏盒子打開看。

祖母一向反對我玩小動物，把我養在水缸裡的小河魚放回河裡，抓來的雛鳥放歸山林。這回，祖母知道是表姊給我的蠶子，並沒有說什麼，她只是提醒我：「現在桑葉還沒有長出來，蠶孵化出來你給牠什麼吃？」

大約四、五天時間，小蠶真的孵化出來了，一隻隻黑色小毛毛蟲，饑餓地在雪花膏盒子裡尋找食物，模樣並不可愛。小蠶吃什麼，這是個現實問題。好在祖母有辦法，她給我一片萵筍的嫩葉，說可以將就著餵蠶。我用紙片把小毛毛蟲們移到萵筍葉上，有了嫩葉，牠們一個個安靜下來。

換新鮮葉，祖母說，看仔細了，葉子上還有小蠶。我撿起換下來的半枯萎的萵筍葉，有時確實發現捲起來的葉緣裡還有小蠶。祖母眼睛根本看不見，她是怎麼知道的？祖母也會這樣提醒我表姊，不過表姊比我細心多了。

天氣越來越暖和，野外的桑樹發芽了，祖母就帶我和表姊去溪邊採摘鮮嫩的野桑葉，讓我們餵小蠶。有了桑葉吃，蠶一天一個樣，小黑毛毛蟲慢慢變成了膚白貌美的「公主」，可愛極了。

我時不時把半大的蠶捏起來，握在手心，甚至把牠們抓到手臂和臉上，讓牠們在皮膚上緩慢爬行，很享受酥麻的滋味。也就是從這個時候開始，大部分蟲子我都不再害怕。寫作業的時候，我讓蠶在作業本上玩耍，讓牠們掛在鉛筆上盪鞦韆。祖母看見了，總會說：「沒輕沒重的，不要把牠弄傷了」。

就是那個時候，我從別人的桑樹上折了一根枝條，插在自己的菜園畔上，桑樹枝條很容易成活。蠶也睡覺，抬著頭睡覺，一覺醒來就換了一隻蠶，比原來長大一些。蛻幾次皮後，大蠶更加可愛，肉嘟嘟的，又軟又涼，使人忍不住想摸摸牠。把蠶放在手心，牠慢慢蠕動，明顯感覺到牠的重量。

從莧菜籽般大小、輕若鴻毛的蠶卵，到手指大小的成蠶，不過才短短一個多月時間，變化太神奇了。當牠們不吃不喝，作繭自縛，消失在一個個白色的繭裡，我擔心再也看不到牠們，就想剪開嚴密的繭，看看牠們躲在裡面做什麼。

漫長的等待。終於有一天，蠶繭打開一扇窗戶，精采的童話般，我飼養的蠶變成了陌生的飛蛾。蠶蛾們撲搧著翅膀，尋找各自的配偶，產卵。有一天，我做了個夢，我養的蠶蛾圍著我翩翩起舞，我自己也變成了一隻蠶蛾，在藍天白雲下，笨拙地飛啊飛。突然，圍繞我身邊的蠶蛾化作了雨滴，落在地上，滲進泥土，消失得無影無蹤。

一早醒來，我趕緊打開紙盒，蠶蛾並沒有飛走，但卻莫名其妙死了好幾隻。我不停地用手指撥弄一隻倒伏在地的蠶蛾，看得出，牠也很想站起來，戰慄著身體，有氣無力地扇動翅膀。可是，牠終究還是倒了下去。接下來的幾日，大大小小的蠶蛾，全都死了。

短短兩個月時間，我第一次看到生命從孵化的誕生到死亡的湮滅，雖然不懂什麼感悟，這樣的經歷卻在我年幼的心靈留下難以磨滅的印記。原來，生命既短暫又美麗。當年冬，祖母和祖父相繼離世。我常想，他們的生命其實並沒有消失，而是藏在一個看不見的繭裡，或者，已經化作飛蛾和蝴蝶，每一個春天都會來看我。