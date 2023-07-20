「米蟲」是一句罵人的話，罵一個人白吃大米飯不做事，但是很少人看過真正的「米蟲」。我在服兵役時，不但看過米蟲，還為了米蟲引起的問題頭痛萬分。

一九七五年時，我在台東的陸軍服役，是一個預備軍官少尉。營裡的「伙委」，是每個月由基層軍官輪值，負責管理全營的伙食和伙食費，每天有一名伙房士兵，帶領兩名公差士兵去市場採買，伙房有「伙房班長」。當時部隊為了改善伙食，養了一、二十條豬，有「豬班長」負責養豬，豬隻吃我們剩下的廚餘，伙委還要負責另外採購豬飼料。

在我輪值伙委時，一個伙房兵跑來找我，叫我馬上去伙房一趟。我到了伙房後，他們拿了一袋開封的米給我看，米袋裡面有著成百上千隻白色肥肥的蟲蠕動著，這是真正的「米蟲」。

伙房外面有一個屯糧的倉庫，裡面存放著三個月的戰備存糧，伙房裡面有一個房間堆疊著我們正在吃的米。每隔三個月，營部連的補給士，會帶領著四個出公差的士兵，去聯勤的糧秣單位領新米回來。

新米領回來後，要先將戰備存糧倉庫裡的舊米，搬移到伙房裡食用米的房間，然後將領來的新米存放到戰備存糧倉庫裡。這一天，伙房兵因為伙房裡的米吃完了，去到戰備存糧房間搬了幾袋米來煮飯，才發現長滿了米蟲。

我去檢查了戰備存糧米，每一袋都是充滿了米蟲。這事非同小可，我的判斷是，在每次領到新米後，沒有和舊米對換，所以我們一直是在吃新米；這批戰備存糧舊米，不知道在那裡儲存了多久，所以都長蟲了。我跑去營部連，詢問負責領米糧的補給士。果然如我所料，這位年輕補給士從接手領米的工作後，一年以來，每次領回來的新米，從未和舊米對換過。

這下子問題嚴重了，我趕快跑去報告營部的補給士官長和營長。士官長想出來一個方法，他叫我去汽車保養廠，借了幾個大卡車的篷布，舖在大操場上；把米倒出來撒開在篷布上，太陽一曬，米蟲紛紛爬出米堆，可以很輕易掃掉。而且米蟲被太陽一曬，很快也就死掉了。

這個方法很管用，我找了一些士兵來幫忙，花了三天的時間，把所有的舊米中的米蟲都除掉了，把米重新裝回米袋中，問題看起來好像解決了。

我們開始吃舊米了，結果煮出來的飯，有著一股很重的怪味道，不但沒有米飯的香味，更嚴重的是非常難吃，難以下嚥。晚飯的時候，伙房就試著拿了一半的新米，混合一半的舊米，但是問題依舊存在。

我在伙房裡，和大家一起研究原因，發現每一粒米都已經被米蟲咬過，組織結構已經被破壞了。米已經不再是米了，原來的稻米香味變成了很難聞的怪味道。

把所有的問題往上報告後，營長迅速作出了決定，下令這三個月的舊米儲糧都不要了，拿去餵豬，這樣可以省下豬飼料的錢。再把營部的福利 金拿出來，加上每個月的加菜金，再賣掉一些豬，湊齊錢，去外面買三個月份量的大米回來。

這些工作都是由營部補給士官長所負責，他去營區外面找了豬販，把一些大豬賣掉後，湊齊了錢，買了三個月份的米回來。

問題解決了，「吃飯皇帝大」，小疏忽製造出了非同小可的大問題，雖然營長沒有處罰任何人，不過全營的官士兵，大概也都從這個教訓中，學到了糧食管理的一課。