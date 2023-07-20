來歷不凡的猴票(下)

作者收藏的三張嶄新庚申猴郵票，和兩張品相不太理想的蓋銷票。

過了兩年，我們有一位老師的兒子想考托福，需要二、三十塊錢的美元報名費。老師寫信託我們幫她兒子交一下報名費，在信裡說要託人帶給我們等值的禮物，或者等她兒子到美國留學以後，攢了錢再還給我們這筆報名費。我們一再推辭不過，為讓老師心安，也省去託人帶東西的麻煩，我們就提出不如請老師在附近的郵票交易市場，買一張猴票夾在信封裡寄來省事。

我們當時只是想，如果能再淘到一張猴票跟原來的湊成一對，就很滿足。那時候一張猴票大約五十五塊人民幣，老師非常認真，覺得一張猴票抵不過三十美元，一下子買了兩張嶄新的猴票寄來。於是，我們就擁有了三張嶄新的庚申年生肖猴郵票。連同兩張蓋銷票，我們總共擁有了五張猴票。這五張猴票，每一張都不是我們親手購買，每一張卻都有自己的故事，和跨越重洋的不凡來歷。

這枚只印製四百四十三萬枚，每枚八分面值，於一九八○年二月十五日發行的猴年郵票，據說現在每枚至少值一萬二到兩萬人民幣。是否有價無市另當別論，反正貌似我們發了一筆橫財。如果是一大整版（八十張），價值早就超過百萬。

曾經看到一個報導，說當年有一個農村郵票銷售員秦先生，由於分配下來的猴票沒有賣出去，面臨巨大的銷售壓力，他只好花九十六塊錢，相當於他三個月的工資，買下了十五版總共一千兩百枚猴票。此舉遭到全家人強烈反對，在貧困線上掙扎的一家人經常為此事吵鬧不斷。誰知二、三十年後，這些當年無奈買下的猴票，竟然幫他解決了大問題。他用變賣這些郵票的錢，為他的兩個兒子買了房子，娶了媳婦成了家。

庚申猴郵票除了是名師設計，圖案美觀，還因為是雕版印刷，郵票上面猴子的毛髮，在陽光下可以像真的毛皮一樣熠熠生輝，加上發行量少，又是第一套生肖郵票，所以受到收藏者們的空前喜愛和追捧，其珍貴程度，沒有任何一張其他生肖郵票可以比肩。

大師遠去，猴票長存！