庭院中的桃樹、石榴、無花果等樹木，都已凋零成光禿禿的了，唯有窗外這一株芭蕉，仍然綠色蔥蘢，朝夕與我相伴。它給我以景，讓我悅目；它給我以情，讓我賞心。

看著這芭蕉，我就要想起遙遠的故鄉，想起故鄉那些古典園林，在那粉牆黛瓦、曲徑通幽的園林中，透過各式磚砌的花窗，總能看到綠油油的靜如美人的芭蕉。如果沒有芭蕉，這園林就好像少了些神韻。因此不管是我出生地無錫的「寄暢園」，還是我工作地蘇州吳江的「退思園」，都少不了芭蕉。

寄暢園不大，但大樹參天，竹影婆娑，綠樹碧水，層林盡染。園借景於錫山古塔，人寄暢於山水花木。

退思園更小，在八畝多的土地上亭台樓閣、水榭曲橋、假山旱船、池塘游魚、花窗迴廊，春夏秋冬四季景觀均呈其中。在這些美景如畫的園林中，都缺不了芭蕉。芭蕉美化了園林，也引起我的鄉思。

南宋末年詩人蔣捷，在「一剪梅·舟過吳江」中寫道：「流光容易把人拋，紅了櫻桃，綠了芭蕉。」春末夏初，詩人泛舟吳江，滿目江南風物，特別是紅櫻桃與綠芭蕉，使他觸景生情。他慨歎：年年景相似，歲歲情不同。因為時光把人拋，容顏變老。詩人對這似水流年、離鄉別井、天涯羈旅慨歎不已。此時的我又何尚不是如此！歲月如梭，很多人和事都淡忘了，可是卻忘不了生我養我的故鄉。正像李谷一的「鄉戀」中所唱：「你的身影，你的歌聲，永遠印在我的心中。昨天雖已消逝，分別難相逢，怎能忘記你的一片深情。」

窗外的芭蕉特別是在雨夜，那雨打芭蕉的滴滴答答，常常使我想起那相隔萬水千山的春江水藍的煙雨江南，想起那江花勝火的夢裡水鄉。夢裡的江南總是濕漉漉的，滴著水，流著淚，幾十年前江南小鎮上那隨處可見的小橋流水，那幽長狹窄的古老巷弄，那光溜溜的青石板街道，那斑駁落離的高高的風火牆，那端把竹椅擺張方凳拿個小收音機，坐在門口喝茶聽錫劇、聽評彈的老人，那撐著油紙傘款款走著的丁香姑娘，總是那樣鮮活、那樣水靈靈地出現在我的夢境中。

人真是奇怪，當年當我身處故鄉的這些景物之中時，對它們往往視而不見，沒有什麼感覺，一心只想著「詩與遠方」。可是當我真正山一程、水一程來到千萬里之外的異國他鄉，再也見不到它們時，反而想念它們。在那去國經年的客夢中，在不經意回首的眸光裡，覺得它們是那樣的可愛、可親、可貴，它們成了另一個「詩與遠方」。

怪不得法國詩人阿瑟.蘭波會說：人總是「生活在別處」。這時我就會想起李清照的詞：「窗前誰種芭蕉樹，陰滿中庭。陰滿中庭。葉葉心心，舒卷有餘。傷心枕上三更雨，點滴霖霪。點滴霖霪。」李清照的這種思鄉之情，會傳染給我，令人輾轉反側，長夜難眠。

過去我聽張明敏唱的「我的中國心」：「洋裝雖然穿在身，我心依然是中國心。」不太相信。既然穿著洋裝，住著洋房，開著洋車，怎麼還是中國心？現在我年老了，身邊無人照顧，就來到異國他鄉的子女身邊，外部環境與物質生活與過去有很大的不同，可是我仍然忘不了過去。我吃著漢堡還想著無錫王興記的小籠包；吃著披薩，還忘不了吳江的麥芽塌餅；看過北美最大的華文報紙「世界日報 」，還是想閱讀電子版的「無錫日報」、「吳江日報」。

這時我才真正體會到「洋裝雖然穿在身，我心依然是中國心」千真萬確。李清照說：「故鄉何處是，忘了除非醉。」她說得真好，完全說到我心裡了。王安石說：「春風又綠江南岸，明月何時照我還。」我多麼希望能有這一天啊！