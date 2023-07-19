我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

完人(下)

梁蘭蓁

我們因為不同班，高中畢業後就沒有聯繫，一直到畢業三十年後在洛杉磯舉行的重聚會，我們才再次見面，曉青已經是南加州北嶺地區最有名的婦產科醫生。曉青是她們班上的負責人，我們南加的同學要準備表演節目，重頭戲是樂儀隊表演。

那時候我們要仿造樂儀隊的制服，但樂隊制服胸前金色的龍和儀隊制服胸前金色的鳯，我們找不到樣本，還是曉青請她弟弟從照片上截圖再畫成樣本，然後我們塗金粉在布料上才做成的。曉青還在樂儀隊表演的節目中，真正吹了小喇叭，結果好多人以為那次樂隊是真的在演奏。

在那次的合作，我們再次感受到曉青為人處事的真誠。她已經是一位名醫了，但是她還是謙虛、和善、溫柔敦厚，見到每一位同學，她都衷心問候及祝福。她就像還是跟高中同學交流一樣的，沒有擺架子。

再下次見面，就是我們這一屆去墨西哥遊輪的旅遊，慶祝五十歲生日，在旅途中我們安排曉青替大家講解女性更年期的問題，那一次曉青把我們的切身問題講解得非常清楚，讓我們受益良多。曉青以一個女醫生的出發點，細心地、有愛心地照顧她所有的病人，她得到每一位患者及家人的愛戴和感激。她和夫婿徐魁光醫生一輩子互敬互愛，伉儷情深，她的一雙兒女也事業有成，家庭美滿。曉青的一生真是一個無缺點的完美計畫！

我們雖然同在南加州，但是下次再見到曉青，已經是同學們去賭城拉斯維加斯慶祝七十歲生日的慶生之旅了。因為當時我的先生過世，所以我沒有參加旅行。聽同學說，她們有一天晚上在湖邊舉辦了營火晚會，大家哼著記憶中的兒歌，這時曉青掏出了一只口琴，開始替大家伴奏，大家圍繞著營火又唱又跳，從高山青唱到甜蜜的家庭，快樂的不得了，曉青給大家帶來了無比的歡樂。

在二○二一年中，我們聽說曉青病了，正在接受化療，我們不想打擾她，沒有和她聯絡。起先聽說她的治療效果不錯，哪知道過一陣子病症又回來，而且情況不好，需要靠止痛藥來度過每一天。但是身體上的疼痛並沒有讓曉青懷疑上帝對她的安排，她仍然是心存感激，還寫文章做見證，更在去年九月間一個癌友會上發表演說，敘述她的病症心路歷程，宣揚她對神的信仰不移，鼓勵大家要心中有愛，活在當下。

言猶在耳，消息傳來，曉青已經離開我們了。愛她的眾人雖然不捨，但知道她可以不再受疼痛的折磨而釋懷，大家都記得她最後勸告我們要活在當下的話。校友名作家楊寳璇寫紀念文稱讃曉青是位完人，形容得非常貼切。曉青，你真的是位活得非常完美的人。我們永遠敬佩想念你！

南加 加州 墨西哥

上一則

「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

下一則

醜蔬菜

延伸閱讀

百度高溫熱浪席捲南加州

百度高溫熱浪席捲南加州
安那罕小學學區普通話雙語沉浸式課程招生

安那罕小學學區普通話雙語沉浸式課程招生
「應在洛杉磯有尊嚴生活」 旅館罷工第2波 數百人上街

「應在洛杉磯有尊嚴生活」 旅館罷工第2波 數百人上街
廖茂俊新書《尋找記憶中的故事》發表會 百位文友參與

廖茂俊新書《尋找記憶中的故事》發表會 百位文友參與

熱門新聞

知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為1968年舊照。(美聯社)

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

2023-07-12 06:19

九十感言

2023-07-13 02:02
高雄市左營國中學生郭品薰熱愛運動舞蹈，擅長倫巴、恰恰、牛仔、森巴和鬥牛。（記者徐如宜／攝影）

「撐下去就是妳的」 台14歲少女奪世界運動舞蹈賽雙冠

2023-07-18 02:55
王正方（左）初到美國加州，和哥哥王正中在舊金山的海洋公園合影。（王正方．圖片提供）

我那位直話直說的老哥

2023-07-15 02:02

自卑

2023-07-16 02:01

手機比命還重要

2023-07-16 02:00

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了