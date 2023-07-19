我們因為不同班，高中畢業後就沒有聯繫，一直到畢業三十年後在洛杉磯舉行的重聚會，我們才再次見面，曉青已經是南加 州北嶺地區最有名的婦產科醫生。曉青是她們班上的負責人，我們南加的同學要準備表演節目，重頭戲是樂儀隊表演。

那時候我們要仿造樂儀隊的制服，但樂隊制服胸前金色的龍和儀隊制服胸前金色的鳯，我們找不到樣本，還是曉青請她弟弟從照片上截圖再畫成樣本，然後我們塗金粉在布料上才做成的。曉青還在樂儀隊表演的節目中，真正吹了小喇叭，結果好多人以為那次樂隊是真的在演奏。

在那次的合作，我們再次感受到曉青為人處事的真誠。她已經是一位名醫了，但是她還是謙虛、和善、溫柔敦厚，見到每一位同學，她都衷心問候及祝福。她就像還是跟高中同學交流一樣的，沒有擺架子。

再下次見面，就是我們這一屆去墨西哥 遊輪的旅遊，慶祝五十歲生日，在旅途中我們安排曉青替大家講解女性更年期的問題，那一次曉青把我們的切身問題講解得非常清楚，讓我們受益良多。曉青以一個女醫生的出發點，細心地、有愛心地照顧她所有的病人，她得到每一位患者及家人的愛戴和感激。她和夫婿徐魁光醫生一輩子互敬互愛，伉儷情深，她的一雙兒女也事業有成，家庭美滿。曉青的一生真是一個無缺點的完美計畫！

我們雖然同在南加州 ，但是下次再見到曉青，已經是同學們去賭城拉斯維加斯慶祝七十歲生日的慶生之旅了。因為當時我的先生過世，所以我沒有參加旅行。聽同學說，她們有一天晚上在湖邊舉辦了營火晚會，大家哼著記憶中的兒歌，這時曉青掏出了一只口琴，開始替大家伴奏，大家圍繞著營火又唱又跳，從高山青唱到甜蜜的家庭，快樂的不得了，曉青給大家帶來了無比的歡樂。

在二○二一年中，我們聽說曉青病了，正在接受化療，我們不想打擾她，沒有和她聯絡。起先聽說她的治療效果不錯，哪知道過一陣子病症又回來，而且情況不好，需要靠止痛藥來度過每一天。但是身體上的疼痛並沒有讓曉青懷疑上帝對她的安排，她仍然是心存感激，還寫文章做見證，更在去年九月間一個癌友會上發表演說，敘述她的病症心路歷程，宣揚她對神的信仰不移，鼓勵大家要心中有愛，活在當下。

言猶在耳，消息傳來，曉青已經離開我們了。愛她的眾人雖然不捨，但知道她可以不再受疼痛的折磨而釋懷，大家都記得她最後勸告我們要活在當下的話。校友名作家楊寳璇寫紀念文稱讃曉青是位完人，形容得非常貼切。曉青，你真的是位活得非常完美的人。我們永遠敬佩想念你！