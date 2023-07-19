來歷不凡的猴票(上)

作者在溫哥華淘到英國印製的清朝宣統元年郵票。

被譽為「一代鬼才」的著名畫家黃永玉先生於二○二三年六月十三日逝世，在一片悼念聲中，四十三年前由他設計的第一枚生肖郵票--庚申猴，再次成為人們津津樂道的話題。

不同於他今年設計的造型奇異的藍色癸卯兔，庚申猴是一隻憨態可掬、神情可愛的小猴子，牠以金色的猴臉、黑色的毛髮印在大紅底色上面，整體看起來非常喜慶祥和，猴子的神態有點惹人心疼的感覺。

原來黃老先生接到國家郵政總局邀請他設計第一套生肖郵票時，正值他最心愛的寵物，一隻叫做「伊喔」的小猴子剛剛死去，這隻每次在黃永玉作畫時，總是陪伴在側的小猴子的離去，令畫家十分悲傷，長時間陷入深深的追思中。懷著紀念他「親愛的伊喔」的情愫，他設計出了這枚乖巧傳神的猴年郵票。

我們家曾經愛好集郵，但是庚申猴面世的時候，我們由於學習、工作的忙碌和壓力，集郵已經淡出我們的興趣之外，因此當年沒有買到猴票時，也沒有感到特別遺憾，更沒有設法到別的郵局去尋找。

直到八○年代中，我先生在上海考托福GRE時，偶然看到郵票展覽，得知猴票價格直線上漲，已經成了炙手可熱、極具收藏價值的郵票，才又動了重拾集郵興趣，擁有一張猴票的念頭。只是那時正常渠道早已無法買到猴票，我們又沒時間到郵票交易市場上去淘，念頭只能放在心底。

後來我母親偶然從鄰居處看到一些準備當垃圾丟掉的信封。鄰居的兒子喜歡跟駐紮在村周圍山頭的解放軍 交朋友，有些解放軍復原回鄉後，仍然跟他保持通信聯繫，於是鄰居家裡就積了很多信封，信封上面都貼著蓋印的郵票。母親知道我們有幾本集郵冊，裡頭插了很多類似的郵票，於是就跟鄰居要來信封，其中就有兩張我們想要收集的猴票。

可惜的是，沒有任何集郵常識的母親，不懂得應該把郵票連同信封剪下來，泡在水裡，等郵票和信封的紙分開再撈起來晾乾。她只是把信封上的郵票一張張撕下來，再用其中一個貼著郵票的信封裝那些撕下來的郵票。那些撕下來的郵票，背面都有不同程度的損傷，基本上沒有收藏價值。好在那個裝郵票的信封上的郵票沒有被撕下來，這張郵票恰好就是如今十分珍貴的猴票，而另一張撕下來的猴票背面就破損了。儘管品相不太好，我們總算是擁有了兩張猴票蓋銷票（使用過的郵票）。

先生後來到加拿大 留學時，偶爾也到當地集郵協會，或跳蚤市場的郵票攤子轉轉，淘到幾張很不錯的郵票，其中最有價值的，是一張英國印製的、以天壇為背景的清朝宣統元年的郵票。

他在那裡遇到一個同樣愛好集郵的廣東華人 ，那人請求我先生幫他在國內買一張一九八○年發行的猴票，說如果能買到，他願意出一百塊錢。我先生費了一番周折，請老家的弟弟用一套加拿大新發行的紀念白求恩誕辰一百周年的四方聯郵票，換到一張嶄新的猴票。可是，猴票寄到加拿大後，那位華人改變主意不想要了。沒想到他這一反悔，倒成全了我們擁有一張猴票的心願。