我在台灣屏東長大，是當年眷村裡第一個進入北一女念高中的人，簡直像中了狀元。但是當我去學校上課的時候，方體會到人外有人，天外有天。我在初中的成績算是很好的了，到北一女一看，大家都比我更好，但是我們同屆二十二班學生裡，還有一位公認的、真正是人上人的同學，她就是曉青。

那時候我們大部分的同學初中也是念北一女，她們都知道同學裡面最會念書、功課最好、人最善良的就是曉青。不管是不是和她同班，大家都認得她，因為她太有名了。在全校的德、智、體三項，曉青每一樣都是第一名，所以大家都很敬佩她。

曉青雖然系出名門，但是她絲毫沒有驕氣或嬌氣。她和大家一樣，穿著綠襯衫、黑裙子，腳下一雙白布鞋。她待人很和氣，臉上總是帶著微笑。我們到高中時期就會被選去練儀隊或是樂隊，那時候江學珠校長認為樂隊的學生要從零開始學習樂器，比較費時費力，所以規定一定要每班成績的前五名，才能被選到樂隊去；曉青是吹小喇叭。

從高一到高三，每年品學兼優的模範生都是曉青，有什麼比賽都是曉青拿第一名。她每次上台領獎的時候，大家都看得出來，平時不苟言笑、非常嚴肅的江校長，在給曉青頒獎時都是眉開眼笑的，所以我們都說曉青是江校長唯一的愛徒。

曉青在高二那年，被學校選中代表中華民國 的女童軍，到美國來參加世界女童軍大露營，又在美國高中就讀一個學期。在一九六四 年，從來沒有高中生可以出國的，消息傳出，大家都羨慕得不得了。一個學期結束了，曉青回到學校，一點也沒有變，還是剪得直直的、露出耳垂的短髮，沒有洋氣，沒有驕氣，一回來馬上就追上了功課。

雖然曉青和我不是同一班，但是高中三年，每周在學校大禮堂的周會上，我就坐在曉青的右邊，所以我們認識。

高中畢業，嘵青去念台大醫學 院，我有一位念台南一中的小學同學也考上台大醫學院，他告訴我，還沒有去醫學院報到，就已經聽說大名鼎鼎的曉青。等到他們一起上課，才知道曉青的用功努力，和她的才華是一樣地叫人佩服。她以第一名的成績從醫科軍畢業，他們醫科本班的同學都不敢追求她，所以她才被牙醫科的男生追到，結成連理。

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