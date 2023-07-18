這是一位享年一百零五歲長輩的壽碗，潔白瓷面的一側是朵紅玫瑰，另一側兩行工整的小楷寫著「慈母詹劉瑞貞壽一百零五紀念」、「一九一四.十.二三-二○一八.十一.十」，中間是黑色粗體「十」字。詹劉瑞貞是我的三嬸，一位虔誠的基督徒。

三嬸二十二歲嫁到詹家，祖母育有六子三女，祖父的妾有三女一子。抗戰期間父親及二叔兩家奔赴重慶，四叔及五叔出國留學，六叔尚在求學中，因此年輕的三嬸就成為祖母的幫手。當年我的大哥、二哥、大姊以及大表姊等都因抗戰留在祖母身邊，而三姑媽一家三子一女也住在同一屋簷下，三叔三嬸幾乎每隔兩三年就添丁，如此熙熙攘攘的大家庭，掌管日常事務、處理人際關係絕非易事。

我從小雖生活在外祖母家，偶有微恙帶我就醫的卻經常是三嬸，診斷無大礙配好藥，便差人送我回去。但我更喜歡祖母家的熱鬧，中午開飯時，一群孩子圍繞著圓桌吵吵鬧鬧，桌子中央是個湯汁還在翻滾的大砂鍋，裡面盛滿香氣撲鼻、青菜打底的，由三嬸親手做的紅燒獅子頭。

她在每人碗裡夾一堆青菜、一個獅子頭，再舀幾勺肉湯拌飯，在碗筷叮噹聲中，不一會兒個個擦著嘴巴一哄而散，那份快樂和佳餚的美味，至今在我心間記憶猶新。而我們這些父母不在身邊的孩子，就在祖輩的關愛和三嬸的照顧下長大。

祖父母離世後各房分家，但三嬸的小家人丁興旺，和我年齡相差半歲的大堂妹下面有五個弟妹，八口之家靠三叔有限收入及三嬸的勤儉持家維繫著，日子過得捉襟見肘。堂弟妹們都很上進，陸續大學畢業走上工作崗位。年近五十的三嬸雖辛勞，依舊風姿綽約，她畢業於常州藝術師範，而終身職業卻是家務。歲月本應靜好，但一場突如其來的災難，使她陷入極端痛苦中。

三嬸的長子是個性情安靜且絕頂聰明的孩子，學習成績優秀且心靈手巧，曾獲全國航模大賽一等獎；他喜愛收集古典音樂唱片，安裝短波收音機，把廢舊示波器改裝成電視機，但才華卻給他帶來了厄運。文革期間作為一名中學教師，被無端地禁閉於教室，並受到慘無人道的拷問，罪名是收聽敵台，沉迷西方音樂，裡通外國。由於受不了晝夜不停的輪番批鬥，最終跳樓自盡。

三叔見到遍體鱗傷的兒子遺體後，徹底崩潰，從此沉默寡言，六十多歲離開人世。而受到致命打擊的三嬸，竟認不清誰是誰，堂妹陪著母親四處求醫，督促她按時服藥，與她聊天分散注意力，忍著悲痛在家裡不敢提起大堂弟。原本能幹利索的三嬸就在神志模糊中艱難度日，經過十年之久的醫治，方始恢復辨識能力。

三嬸晚年生活平靜，幼子名校畢業，孫子獲得美國博士學位。周日全家去教堂做禮拜，與上帝的溝通減輕她內心深處的痛苦。

多年前我在洛杉磯 曾遇到她娘家親戚，這位老人告訴我，他家最困難時，三嬸變賣結婚首飾給予資助。談起塵封已久的往事，耄耋之年的他竟紅了眼眶。

定居美國後，我最後一次在上海見到三嬸，是在二○一二年秋。步入弄堂便看到她正在家附近曬太陽，這條總弄左側是石庫門改造的步行街，老外熱中的打卡地，右側是新式里弄，其中一排的最後一棟，便是三嬸入嫁後從未離開過的家。

見到我她非常開心，轉身就往家門口走去，沿著狹窄的木樓梯腳步輕鬆地上樓。坐下後我問她，怎麼旁邊沒見其他老太？她大笑著說：「她們看見外國人害怕。有什麼好害怕的，大家一樣都是人，彼此打個招呼不就行了嗎？」九十八高齡的老人家竟如此開朗。

三嬸在睡夢中安詳仙逝，仁者壽，她的高壽正是她為人心地善良的福報。