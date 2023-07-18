作者弟弟生活艱苦，仍手不釋卷，天天收聽廣播。

一九五八年弟弟在杭州讀高三，我支援西北遠離家鄉。母親突然癱瘓，弟弟難以照料，兩人一合計，還是回老家農村，親人多，好看護。恰逢大躍進產生問題多多，要減少城市人口負擔，巴不得人們遷回農村，弟弟只花了五分鐘就在派出所把戶口轉回到老家，成了農村人。

回到自己村裡，想不到生產隊嫌他勞力差，藉口他們離家鄉多年不接受，兩年後勉強把他們分到山頂的龍頭生產隊，常要挑糞桶上山。弟弟就如此度日，多年後下一代成長，日子才略為鬆緩一點。

弟弟身在農村，學習習慣不改，喜歡看報看書，一直訂閱農村科技報，去圖書館 看「炎黃春秋」等雜誌。六○年代安裝礦石機收聽新聞和天氣預報，七○年代發展到用二極管、三極管安裝簡易半導體。

農村憑勞力吃飯，弟弟體力弱，就動腦筋幹些稍微帶點技術的活。他年關時外出走村竄戶打爆米，挑著爆米機，到了樹下停下來，孩子們圍上來，他擺出一袋袋打好的爆米作招徠，很快村民就拿來玉米粒或豆類要他炮製。他就賺那麼點功夫錢度日。

附近山頭交通不便，生活艱苦，生產隊留不住教師，孩子沒人教，弟弟的朋友介紹他去。他住在一個簡陋的小廟裡，佛像前擺些課桌，四周角落是村民寄放的壽材。弟弟一人兼教各年級的課程，村民拿來些雜糧、瓜果，就算是學費。

我們老家是山區，遍地是雜木草叢，弟弟砍些兩指粗的小樹條，在家裡利用房柱安裝車木機，用繩子吊著兩塊踏板，兩腳上下一踩，帶動車刀旋出一個個螺絲刀柄，運到縣城，有地方收購，也是他的一筆收入。

他也結交了一些境況類似的朋友，彼此相助，互通信息。他的一位好友去江西挖煤，要他同去，知道他體力弱，就安排他操縱升降機和管理帳目。弟弟坐著幹活，操縱電門開關，一樣賺工錢，幹了幾年還清了債務。

改革開放那些年，市場活躍，親友中有人辦起了皮鞋廠，老闆是弟弟的侄兒輩，請我弟去幫忙看大門。弟弟做事認真，視廠如家，老闆很放心。弟弟會兩手同時打算盤，老闆就提拔他多管些事。

八○年代電腦興起，弟弟也來了興趣，請朋友幫忙，給自己也安裝了一台電腦。他向年輕人請教，學會打字、複製和黏貼等基本操作，能給我發電子郵件和照片，他興致勃勃，跟上時代。恰好他妻弟去柬埔寨經商，委託他幫忙處理老家一些事，電子郵件聯繫方便，起了作用。

我們老家有不少人四○年代去了台灣，八○年代兩岸來往增多，弟弟和村裡老人組團遊覽台灣，和鄉親見面。回來後他在電腦上寫文記述訪問印象，文章發表在台灣同鄉會的刊物上。

弟弟的女兒給父親買了質量頗佳的手機，弟弟對這新型交流信息的工具愛不釋手。 二○一六年我們由加拿大 回國，邀請弟弟來陝西相聚，大兒子開車帶我們兄弟倆去延安旅遊。

弟弟對黃土高原的地貌很感興趣，他坐在車上，隨時隨地把所見的景物拍下來發給老家的女兒，與她們分享他的見聞和喜悅。在楊家嶺，他坐在毛主席的窯洞裡留影。回到老家後，他把所見所聞描繪給鄉親聽，大家都說他是村裡旅遊見聞最多的人。

不久秋雨綿綿，溪水暴漲，沖毀了溪邊的房屋，弟弟常一早起來觀察水情，拍攝情景發給我們。可能勞累過度，突昏厥不醒，終年八十歲過世。父母養育我們兄弟二人，我們一起經歷抗戰的離亂和時代的種種變遷，現在唯留我形單影隻，睹物思人豈不傷感！