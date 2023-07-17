「車池底」是舊時我老家一項特殊的農活。福州南門城外多環繞著一方方的池塘，應是古時的護城池，古城民國初年拆了，護城池多用作魚塘留下了。養魚是村中農人一項重要的收入，相應也產生了一套養魚的農活，印象最深的就是「車池底」。

車是指舊時農村排灌水用的木製水車，這農械在宋朝的「天工開物」書中有詳盡的製作方法和實物插圖。「車池底」是鄉土俗語，意思是用水車車光魚塘水至池底。這活很累，但水車至池底的那天，卻近乎是全村人的狂歡日。

「車池底」的日子多選在農曆十月至十一月，這時晚秋稻穀多已收盡，農事稍閒，且連續晴朗的日子多。塘主會先把池中魚網盡，再把池堤挖開個缺口放水，水放得不能再放，再架上水車。

水車兩邊各是幾根似木錘等距插在一根圓木上，實際是對轆轤，兩人手扶著水車前的橫槓，同時一上一下踩著那木錘帶著圓木轉動，圓木連著水車木輪帶動連桿和上面的木板，在水車的木水槽把水車上池堤排出。水車「咿咿呀呀」響著，車水的人邊踩邊聊天，踩水車很累，累了就換人，都是連夜不停地踩。有時堤岸高，還同時用兩部水車，一部把水車到塘邊臨時築的水坑，另一部接力把水車出堤外。

兩三天後，看看水車盡見池底，村裡的大人小孩都來了，還有外村的。他們圍站在塘堤上，捋高褲管至大腿根，挽起手袖，村裡人多捧著木洗腳盆，外村人多腰裡掛著小竹簍或開口的小布 袋。大伙都是在等撿螺蚌。

魚塘因魚食多水肥，池底的螺螄、池蚌極多，而塘主也撿不了多少，都是放開讓眾人撿。只見塘主把池底漏網的魚撿拾乾淨，再沿池邊巡視一遍，「嘩」的一聲，人們紛紛在他身後跳下池塘，站在齊腿深的淤泥，兩手快速地在淤泥中摸索。淤泥裡有很多池螺，淤泥下稍硬的土裡還夾著不少池蚌。木盆這時就好用了，讓它浮在淤泥上，兩手又摸又往裡丟摸到的螺和蚌。如背竹簍，收穫多，腰裡就重了，不過用竹簍的多是外村人，來去時攜帶方便。

大伙爭先恐後，急急忙忙。有小孩叫：「媽，快來這兒，螺好多。」也有人驚嘆：「哇，你這個蚌都有半個腳盆大。」塘中一片歡聲笑語，不多時辰，木盆和竹簍就很滿了。有時運氣好，還能摸到條鰻魚或鯽魚、鰱魚。此時，塘中的人都是滿身滿臉的泥污，互相看著發笑。螺和蚌拿回家，清水養兩天後吐盡泥沙，在那少肉食的年代，池螺用紅糟爆炒，池蚌清湯煮米粉，是鄉間的至鮮美味。

車池底可把所有魚捉光，池底曝露些時日也有消毒作用。來年放魚苗，魚苗不易生病，也不會有雜魚吞食魚苗。趁塘底乾涸，塘主還會招一隊人從塘堤依次站開排到池底，一人用木楸刮去池底稀泥漿，露出底下稍硬的淤泥。那淤泥烏油發亮，用短木鏟挖成四方的塊狀，捧起一塊塊上傳給人，人們再一塊塊倒手，上傳至塘堤上最後一人。那人用力把一塊塊淤泥塊摔在池堤被水浸蝕處，堆塑堤面至完整，來年春水灌平魚塘就不漏水了。

池底淤泥也可平鋪池堤上。淤泥是由魚的排泄物、未吃盡的魚草和泥土混合腐熟堆積而成，是極好的農家肥，曬乾後撒在菜園或堆在果樹下，肥效極久。隔幾年車池底挖淤泥，還可防止魚塘泥沙淤積變淺。上世紀五○年代未，高壓線牽到鄉下，抽水機替代了水車，我是見過用水車車水的最後一代人。九○年代，福州市區極速擴大，南門城下已是高樓林立，車水馬龍，「車池底」的熱鬧只在夢中了。