走過龍門浩和青石板路(下)

修復後的龍門浩老街。

韓穎在南岸老城認養了三處文物，分別是周家灣別墅、白理洋行，及義大利 使館。我最感興趣的是義大利使館，我去過義大利多次，其歷史悠久、燦爛輝煌的文化古蹟凝縮了多少歷史傳奇。龍門浩的義大利使館也書寫自己的傳奇。

義大利使館樓是棟獨立的三層小樓，灰牆黛瓦，中西融合，帶一個玲瓏的小院。一九四○年，義大利駐華使節在龍門浩正式開館，並向國民政府主席林森遞交國書。但在二戰期間，義大利政府跟德國 結盟，德國幫日本，承認了汪精衛的親日偽政權，義大利也跟著後面承認了偽政權。國民政府一氣之下，與義大利斷了外交，還把大使趕出了重慶。

人走了，房子空了，閒著也是閒著，恰好比利時大使館 沒有辦公樓，便租用了義大利的空房子。那時日本飛機對重慶進行狂轟濫炸，城市硝煙獼漫，比利時大使館出錢出力，前後救濟數千重慶難民，義薄雲天提供了一方庇護。

一九四六年，國民政府遷都南京，大使們也紛紛撤離了龍門浩，房子又空了。時光遠去，繁華流水，滄桑了時代，房子還是那房子，見證了一撥又一撥的主人。

我在網上查閱資料，翻到了二○一○年的「重慶商報」，那年的義大利使館只是一棟破敗的三層小樓，掩映在繁茂的黃葛樹之下，房子屋頂銹蝕，斑駁的房牆爬滿電線，快斷裂的木樓梯發出吱呀吱呀的響聲。房子一樓住滿了民工。記者問民工，知道這是義大利大使館嗎？民工說：「從前不知道，後來掛了一塊門匾才知道，跟我們有什麼關係呢？我們每個月交一百塊租金給房東。」記者聽了，只有扼腕嘆息。

等到二○一七年，重慶政府終於對龍門浩開始規畫，一步步開發，打造出文化特色街區。韓穎告訴我，她在認養義大利使館的時候，還只是一處正在修復的院樓，並沒有對外開放。我是今年六月去的龍門浩，義大利使館樓前人來人往，熱鬧非凡，沒有氛圍發懷古之幽思，只好回頭下幾步石梯，居然發現了昔日的美國大使館臨時辦公樓。

我在樓前浮想聯翩，美國的大使們是不是因為市中心遭受日軍的轟炸，而在南岸建了臨時辦公樓？辦公樓附近還有美國使館的酒吧舊址，我瞎猜亂想：當年這些外交官日理萬機，在戰火紛飛的城市需要一個地方放鬆心情，減緩壓力。二戰勝利時，他們一定在酒吧舉杯高歌。

穿行在龍門浩老街，一棟棟大氣典雅的老建築，一個個悠長深遠的故事：新華信托儲蓄銀行舊址、重慶海關別墅舊址、美國武官別墅……，這些舊建築讓我思緒萬千，恍然之間翻越時光山河，想像那個時候的繁華喧囂，川流不息的人群和車流。龍門浩的老建築是重慶的記憶，是歲月的見證者，是城市厚重生命的一部分，它承載了時代的縮影和文化底蘊。

我喜歡穿行在龍門浩，老城在修復和改建中盡力保存了原汁原味。我最愛龍門浩的青石板路，路邊的山牆有裂縫，青石板被山水滲透，長了青苔，看起來墨綠深沉，凹凸不平處還積了亮汪汪的水，水裡蕩漾著歲月的光影，舊時光綿長的回憶，回憶重疊了領事巷的青石板路，遙遠歲月的畫卷很自然地打開了。雖然我沒有在龍門浩長大，但是青石板路給我的熟悉和親切，溫暖的情懷，讓我在轉身之間重回年少的懵懂，青春期的浪漫和幻想。