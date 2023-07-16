上世紀六○年代初，中國大陸物資奇缺，買什麼東西都憑票。那時，每家抽屜裡都有一個盒子，把十幾種票都用皮筋一一紮好，整整齊齊擺放，用時就不會拿錯。只有自行車票、縫紉機票、掛鐘票、手表票和照相機票，因為數量很少，是發給單位，由工會去組織發放。那時多數人工資不高，大家最喜歡、最需要的就是自行車和縫紉機，其他都視為奢侈品。

一九六一年初，我們設計科分到了一張上海產的「永久牌」自行車票，工會主席犯愁了，這張票給誰？工會幾個人研究了半天，想出個辦法：「抓鬮」。「抓鬮」公平，不會說某某領導有私心，群眾中也不會產生矛盾。我們科沒有自行車的有二十五人，做了二十五個「鬮（小紙團）」，其中只有一個紙團寫有「有」，其餘全空白。把小紙團放在透明的玻璃瓶裡，讓大家抓。

為怕造成爭議，專門制定了規則：「工會幹部負責監督，抓鬮的人只能抓一個，抓時要閉住眼睛，只能用手摸，不准把紙團搓開。」排著隊抓，我排在最後。我想前面有人抓住了，我就不用費事了。可是前面排隊的人抓了鬮一一離去，沒有一個興奮的。

剩的人越來越少，我既興奮又緊張。當剩兩個人的時候，我的眼睛盯著前面那個人的表情。那個人抓了僅剩兩個紙團中的一個離開時，我看著他仔細地把紙團展開，臉上露出沮喪，我心裡頓時升起一股興奮。我伸手抓了最後一個小紙團，儘管肯定會有，不過還是要展開看看心裡踏實。展開小紙團一看，真寫「有」。當時，我真是高興，不過我盡量抑制住過度興奮，拿著小紙團到工會主席那裡領了自行車票。

我拿到自行車票，一下班連跑帶顛，哼著曲子，跑回家向我太太、孩子們報「喜訊」。一看到一張自行車票，全家都雀躍起來，高興懵了，直催我趕快去商店把自行車買回來。我也急不可耐，以最快速度跑到商店，把一輛當時十分缺貨的上海「永久牌」自行車買了回來。

我還不會騎車，推著自行車回家。推推，停下來看看，缺不缺零件，有沒有什麼地方碰壞、掉漆；我不時地自言自語，不時地發出微笑：「我的運氣真好！」一進社區，大人小孩都圍過來看。

那時社區有人有自行車，不過新車很少，有也是當地產的「白山牌」自行車，沒有一輛上海產的「永久牌」的新車。我買這輛新車成社區的稀罕物，想買新車的人很多，一看到我買了輛新車，都圍上來不停地問：「你怎麼弄到自行車票的？」我說：「我運氣好，抓鬮抓住了。」於是他們說：「我單位如果有自行車票，我一定要去碰碰運氣。」

我的孩子看到自家有輛新自行車，甭說多高興了。幾個孩子有的抱腿，有的拽衣服，嚷著：「爸，我要坐車，我要坐車！」我一一抱孩子在自行車上坐坐，他們抓不住車把，腳蹬不著腳蹬，急得想要哭的樣子說：「爸，啥時候我能騎車呀？」我說：「快啦，過不了幾年。」他們高興得咧著嘴笑。

這台自行車成了家裡的寶貝，下班回來，車在外面放一會，大人孩子都不放心，總是催著「快把車推回家裡」。我大女兒更負責，只要車放在外面，她就一直看著。外面的孩子也很喜歡新自行車，總想去摸摸，我女兒就不讓，他們只能站在一米開外看。

自行車成了生活中最重要的交通工具，真是「須臾不可離」。有車了，孩子放在車上，騎上走了，孩子舒服，大人也不累，時間也節省很多。孩子高興得天真地問：「爸，你為啥不早點買車咧？」

光陰飛逝，幾十年後的今天，自行車身價大跌，由寶貝、寵兒變成隨手可丟棄的東西。自行車是我一生中最重要的交通工具，如果說我在學習、工作上有些成績，經濟上有些提高和改善的話，自行車的功勞是不能不提的。當我看到自行車今天的境遇時，很心酸，感情上有點過不來，感到歲月太殘酷了，科技發展太可怕了，再過幾十年，現有的東西命運又如何？