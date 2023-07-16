走過龍門浩和青石板路(上)

我在重慶的渝中區長大，渝中區是兩江環繞的半島，這兩江分別是長江和嘉陵江。我十五歲之前跟父母住在領事巷，一推開窗戶就能看見浩浩蕩蕩的長江。十五歲後隨父母搬到中山四路附近，家住二樓，望不遠窗外的風景，但是出門兩分鐘，便能看見碧綠蜿蜒的嘉陵江，悠閒自在從眼前流過。我的成長跟兩條江息息相關，也跟曲曲折折的巷子有千絲萬縷的聯繫。

我從小就聽領事巷的老人講，我們住的家屬院從前是法國教堂，周圍是英法領事館和教會醫院。家屬院外面是青石板路，下幾步梯坎，能看見一棟雄美氣派的教堂建築，那是仁愛堂。仁愛堂的長廊通向一個幽靜而明朗的歐式花園，我記得夏日裡的黃葛蘭，幽香瀰漫了童年的記憶。

時光遠去，滄桑了歲月，三十多個春秋改寫了多少人的心緒和故事。今年春天，我再回領事巷，年幼時的老屋早沒了蹤影，青石板路也變了，變成了有規有矩的白石板磚；曲折狹長的巷子還在，不過已成了網紅打卡之地。

好友韓穎告訴我，南岸區的龍門浩老街歷史悠久，遺跡眾多，保留了民國時代的使館老建築。韓穎是重慶市文物保護志願者，她還認養了龍門浩的義大利大使館 。初聞我還不敢信，渝中區是重慶政治、經濟、文化的中心，外國使館都應該集中在渝中半島，不可能在長江的南岸，我的固執是因為我成長的地方就叫領事巷。

可是事實就是事實：抗戰期間，為了躲避日本 的轟炸，美國、英國等歐美國家先後在南岸的龍門浩設立了大使館或公使館。另外，由於日本戰機對渝中半島狂轟亂炸，輪渡公司還開闢了渡江航線，免費輸送市民到南岸避難。當時避難的人群中還有作家三毛的父母。三毛的父親本是上海的律師，因上海淪陷，國民政府從南京遷都到重慶，夫婦帶著孩子居住在南岸的黃角埡，一九四三年，三毛出生在黃角埡。南岸歷史厚重，是個有故事的地方。

作為重慶市文物保護志願者，韓穎在工作之餘參加掃街、講座、文物認養等公益活動。她在南岸「掃街」過程中，仔細巡查文物，發現破殘或存在安全隱患，比如外牆倒塌、門窗掉落，立即拍照，反饋給文物管理部門。在她看來，守護文物古蹟，是為故鄉留下文化記憶，傳承巴山渝水的歷史血脈和精神遺產。