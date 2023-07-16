二十多年前，我在中國一本地理雜誌上看到了美國洛磯山國家公園的芳容，一組絕佳的風光照片，吸引了我的眼睛。從那時起，我就嚮往什麼時候能親臨其景，去觀賞這大自然的傑作。

第二次赴美探親時，我和兒子說了這個夢寐以求的願望。兒子說：「這個國家公園就在咱們現在住的科羅拉多州 ，離咱家不很遠。你不說想去看，我也早在計畫中了，想什麼時候去都可以。」我說：「那好，下個星期天咱們就去吧。」

星期天上午九時許，兒子開車帶我和老伴及兒媳一行四人，從朗蒙特家中出發，經過里昂小鎮，便轉上了蜿蜒崎嶇的盤山公路。從山下到山半腰轉來轉去，滿眼成片的高大松、杉鬱鬱蔥蔥。路旁的絕壁陡峭，怪石嶙峋，盡收眼底。當走到一處叫做「山尖與山尖之路」的地方時，看到山陰處的積雪終年未化，寒氣逼人，大有數九寒天之感。此時的山下，氣溫卻有攝氏近三十度了。

兒子駕車繼續繞山轉，到達了海拔三千七百多米處，已感到空氣稀薄。老伴下車向前走了幾步，即感到胸悶氣短。幸好我帶了小藥盒，趕快拿出「活心」讓她含了兩粒，接著送她回到車裡休息，不多一會兒，不適感就慢慢消失了。

洛磯山國家公園，有許多終年積雪的高峰，近在咫尺。當我們走到一處觀景台時，看到三三兩兩的遊人正在對著雪山拍照。山上白雪皚皚，在陽光照耀下，反射出美麗的彩虹，煞是好看。此時已近午後一點了，我們繼續開車前行，要去看那誘人的「高山平湖。」沿途地勢險峻，彎陡且多，從車窗往下看去，使人膽戰心驚。幸好上山的各路遊客，小心翼翼，嚴守交通規則，大車、小車、房車有序前行。

當兒子開到公園的繁華地段時，我們找到一家三明治餐館吃了午飯，然後繼續前行，不知不覺到了一個叫做「美國脊梁」的地方。兒子對我說：「這個地方就是太平洋和大西洋的分水嶺，在這裡拍照，有特殊的紀念意義。」於是我們全家在這裡拍了合影。

接著又去遊覽「熊湖」（見圖），湛藍的湖水深不可測，湖光山影美不勝收，好一幅大自然的彩色畫卷。湖面上漂著幾棵或許是站累了的大樹，看模樣也有些年歲了，常年浸泡在水中，倒而不朽，也為靜靜的湖面增添了別樣的景緻。下山路上的風景我們也沒有放過，看到路旁有一棵古老的松樹，虯枝盤曲，比黃山的迎客松還好看，便下車為它拍照。

自此次遊覽洛磯山公園後，七、八年之間，我們又先後去過兩次，前後相加，謂之「三上洛磯山」。

在二○一一年去的那次，因途中遇到長時間堵車，我們到那裡時已是吃午飯的時刻了。購票進山後，換乘公園的大巴車直接去了「仙女湖」和「熊湖」。從湖上下來又去看了雪山，途中還看到了一隻黑熊，遊客們邊看邊拍，又有些堵車。

我躲在車裡用長焦鏡頭的取景窗，看到牠「熊視眈眈」的雙眼，感到有些緊張，便迅速拍了照片，一走了之。然後又回到雪山附近，遠距離拍了公園內的最高峰「朗士峰」（海拔四千三百四十五米）的雄偉壯觀，便興致勃勃地驅車回家了。