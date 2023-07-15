記得來美時，正值台幣四十元才能換一美元，所以外子開車十分謹慎，不超速，不闖紅燈，以免受罰。孰知「禍」從天降，收到的第一張交通罰單，竟是一年後在自家的門口。

我們開的是新車，剛舉家來美的我們，大人小孩都在忙著適應新環境，沒注意到美國車子不論新舊，每年都得安檢，當時才過期一天，就被逮個正著。原來有種超小的交警車，逆向沿著街道兩邊行駛，每個車窗前貼的安檢到期年月，都一覽無遺。

千不該萬不該，忙昏頭的我們，第二年又舊事重演。都說事不過三，後來搬進自購有車道的新居，應該不再挨罰了吧！誰知有天外子出外辦事，停在街邊，看到車窗上的罰單，始知安檢又過期了。只怪積習難改掉，習慣了台灣車輛出廠年份超過五年才需要驗車 。

有次他在暫停路牌前煞車，觀看四下無車後，踩油門繼續前進，被警察攔下，說是他沒有完全停住，真是欲加之罪，何患無辭。我兩次開車，因為沒看到暫停標誌，連停都沒停，跟警察求情，都幸獲網開一面，猜想同性相斥，警察對男士的處理要嚴厲些？

有次他發現停在街邊的計時器快到點了，氣喘如牛地趕到車前，才剛過兩分鐘，交警已經在抄罰單，而且沒得商量。哪像現在，可以在手機App上付停車費，如果超時，坐在餐廳，還可以悠哉遊哉地加付補足，真是今非昔比。

孩子長大搬出去後，我們一直還是開七人座的休旅 車，好載教友去教會。為了趕時間，有時他會違例闖黃燈，在八線道寬闊的皇后大道上，闖黃燈往往才過一半，已經轉為紅燈，剛好被攝像頭拍下，證據確鑿，百口莫辯。

有次為了載送教友回家，我們繞道法拉盛 市中心，沒注意到十字路口不能右轉，他很自然地跟著前面的車右轉，立刻被幾個守株待兔的警察攔下，連同前後的車，起碼五、六部一起遭殃。

更冤枉的是，有次他開車送女兒去紐約首府所在地的州立大學讀書，為了節省過路費，他改走Taconic state parkway 。這條路依丘陵而築，高低起伏不平，明明用定速器設定在限速，大概下坡時難免略微自動加速，被守候在坡底的警察攔下，除了超速罰款一百八十外，還會留下污點，影響汽車保險上限金額，茲事體大。

他覺得有理走遍天下，我們雙雙請了一天假，到兩個多小時車程外的法庭，一心希望警察缺席，就可改判無罪。誰知那個鳥不生蛋的小鎮，罰單是一大稅收，出庭的警察比苦主還多，加上法官一面倒向警察，我們只有自認倒楣，繳費走人。

他罹病不能開車後，我也開始拿罰單。送他去看病，好不容易在一位難求的鬧區找到車位，卻沒注意到鬧區街邊，上下班尖峰時間禁止停車，回來取車，看到罰單才後悔莫及。

有時出外辦事，擔心他一人在家，十字路口不慎開在禁止左轉、只能直行的車道，為免繞道費時，勉強左轉，被守候的警察攔下。還有一次，為了去機場接從國外宣教返美的手足，竟然連吃兩張罰單，都是經過學校，沒看到減速標示，罰款足夠坐好幾次計程車了。

一次停在橘紅色公車專用道旁的計費車位，辦完事開走時，不能馬上轉離公車專用道，必須等待左線車道有善心駕駛禮讓。就在慢慢滑行等待時，被攝像頭拍下，只有徒呼負負。

有道是：「吃不窮喝不窮，算計不到才會窮」，最近看到一個純為逗趣的帖子，法官認出闖紅燈的被告，是他當年的小學老師，宣判時說：我等這一天，等了二十多年，現在罰你抄一千遍：「我闖紅燈錯了，以後再也不犯了」。

說來慚愧，來美三十多年，我們收到的交通罰單，不知凡幾？有個來美二十多年的教友，說是從來沒吃過罰單，對他的完美紀錄，只有佩服得五體投地！好在搬到公寓半年後，我已賣掉車，再也不擔心接到交通罰單了。