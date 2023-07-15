大千弟子伏文彥(下)

伏文老照片。

二○一七年時，伏文老已近期頤之年。那年秋天我要回上海為家父劍英公仙逝二十周年辦祭祀法會，我寫了四副輓聯，分別獻祭父母親和祖父母，拿去請伏老寫成書法 條幅，準備回國裝裱後掛在靜安寺佛堂。

那天我去伏老家，看他正在打包搬家，一問之下知道那套房子要大裝修，管理公司先讓伏老夫婦搬到樓下的過渡房，大約半年後才能搬回。我思忖老人搬家可不是小事，莫要去添亂吧。繼又想到老人家或許會忌諱書寫輓聯這種與死亡有關的事情，於是吞吞吐吐不盡欲言。伏老看我遲疑，主動問起緣由，繼而一諾無辭：你回上海前過來拿。

兩個月後我再去伏老家，老人家已經將八幅條屏全部寫妥。伏老大公子告訴我：「阿爸寫這八幅字費大精神了。新的臨時住房逼仄，伸展不開，家裡又亂，幾十字的長聯都無處晾乾。寫寫停停，折騰了個把月才完成。」拿著這份厚厚的書札，心下沉甸甸的。老人情誼何時能報答一二！

我看伏文老家下甚為清貧，一應起居陳設都很儉樸。有次我提起話頭，說道：「您現在那麼有名，書畫大家，名滿天下，又是大千先生唯一的海外弟子，求字索畫的自不在少數，不妨效白石老人般收取潤筆費，這樣賓主相宜，大家都好。」

老人聽後淡然一笑，說道：「萬萬不可！我雖年近百歲，尚且眼不花，手不抖，這是老天的眷顧。叨擾美國政府福利，衣食無憂，安享晚年，物質生活無所追求。朋友們喜歡我的字畫，說明我的書畫還有價值，多留些筆墨在人間，也不負我書畫一生。」正如杜甫詩作：丹青不知老將至，富貴於我如浮雲！

二○二○年伏文老百歲大壽，我心中早已盤算要為老人慶生祝壽，獻上壽禮。奈何時年新冠肆虐，人人自危，大家都封閉在家，更不敢去老人家走動，心想待疫情 平穩些吧。不料次年十一月陡聞伏文老仙逝，伏伯母告知疫情期間，一切從簡，家族謝絕弔唁致祭。從此天人永隔，留下永遠的遺憾。

伏文老在國內從事美術教育 和創作數十載，對國畫、油畫、書法、詩詞和藝術理論都有精深造詣，學貫中西，藝通古今。伏老勇於探索，不斷創新。國畫創作中博取傳統精英而不泥古，師造化而又欺造化，擅山水、花鳥、走獸，喜作潑墨潑彩。畫風豪放奇肆，蒼莽勁拔，醇厚樸茂，大氣磅礡，卓然自成書畫大家。伏文老待人謙和，樂善好施，提攜後進，不求回報。自身安貧樂道，狷介耿直，堪稱一代完人，後世楷模。

大師已去，風範永存。