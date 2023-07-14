由我們這兒騎單車到會城，大約要兩小時。隔天的清晨，天還未亮，父母就起床煮好了一鍋稀飯。我穿上最好的衣服，用紅色粗橡皮筋把兩根短辮扎好，阿松就推門進來了，天他看起來特別整齊。

早飯後，我把錢包放進書包，然後把書包斜背在肩上，和阿松對父母說了「再見」。我坐上了那二十八吋永久牌單車尾的鐵架上；阿松看我坐穩後，跨上單車，年輕而肌肉 隱現的雙腳飛快地踏著，虎虎生風，身邊的葵樹、稻田、魚塘……迅速向後掠去。朝陽升起時，我們已騎上了去新會城的公路。約騎了兩小時，我們進入了新會城，阿松向著一座小山騎去。

很快就到了小山腳下，我抬頭一望眼前的石牌坊，上面寫著：玉台寺。我們停好單車後穿過了山門，拾級而上。周圍很冷清，沒有香火，亦少見遊人。山頂的大廟很有特色，但大門是關著的，上面打交叉貼了兩張封條。我倆坐在廟門前，山風吹著，真涼快舒服。

離開玉台寺，騎單車路過一間小飯店，進去吃了及第粥與炒河粉，阿松爭著付了一元和五兩糧票。我們繼續向圭峰山腳騎去，拐入一條滿是垂柳的小路，一片如鏡的綠色湖水赫然出現在眼前，湖的四周，被蔥綠色的山峰包圍，尤如一塊鑲在群山中的翡翠。我們在湖邊柳樹蔭下的一張長椅上坐下，我記起春明伯講，阿松愛讀書，便和他談論正在讀的「三國演義」。

太陽漸漸西斜，阿松看了看手表，驚呼道：「快四點了，我們還要到百貨公司買東西呀！」到了百貨公司，我挑了一個定價十元的鬧鐘，售貨員大嬸眼定定地看著我倆說：「很久沒見到這麼靚的新婚夫婦了，真的好登對。」我和阿松只好相視而笑。

騎上單車回家時，已經是四點半了，遠方的葵林、田陌，在斜陽金黃色光芒的籠罩下，彷如一片幻影。太陽快下山時，我們返回司前鎮，進「司前茶樓」吃了兩菜一湯的晚餐，又是阿松搶著付錢。回到鴻鈞里時，天已黑了。

剛過了年，父母收到大哥從廣州寄來的信，說中央文革辦公室已把我的上訴書轉發至廣東省軍管會，叫我們立刻返回廣州。回到廣州後不久，學校就復課了，我和一些企圖偷渡 的同學混上，到處搭路，計畫到鄰近邊境地區的鄉村插隊落戶。

這時，收到阿松寄給我的一封信，信中除了向我父母問候外，還問我畢業後，是否會回故鄉落戶。我回信告訴他，我已辦好了下放東莞的手續。

一九七○年春天，我在東莞收到父母的來信，信中寫道，阿松結婚了，新娘子健美賢慧，才十八歲。