我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

葵鄉的兒子(下)

張鳳群

由我們這兒騎單車到會城，大約要兩小時。隔天的清晨，天還未亮，父母就起床煮好了一鍋稀飯。我穿上最好的衣服，用紅色粗橡皮筋把兩根短辮扎好，阿松就推門進來了，天他看起來特別整齊。

早飯後，我把錢包放進書包，然後把書包斜背在肩上，和阿松對父母說了「再見」。我坐上了那二十八吋永久牌單車尾的鐵架上；阿松看我坐穩後，跨上單車，年輕而肌肉隱現的雙腳飛快地踏著，虎虎生風，身邊的葵樹、稻田、魚塘……迅速向後掠去。朝陽升起時，我們已騎上了去新會城的公路。約騎了兩小時，我們進入了新會城，阿松向著一座小山騎去。

很快就到了小山腳下，我抬頭一望眼前的石牌坊，上面寫著：玉台寺。我們停好單車後穿過了山門，拾級而上。周圍很冷清，沒有香火，亦少見遊人。山頂的大廟很有特色，但大門是關著的，上面打交叉貼了兩張封條。我倆坐在廟門前，山風吹著，真涼快舒服。

離開玉台寺，騎單車路過一間小飯店，進去吃了及第粥與炒河粉，阿松爭著付了一元和五兩糧票。我們繼續向圭峰山腳騎去，拐入一條滿是垂柳的小路，一片如鏡的綠色湖水赫然出現在眼前，湖的四周，被蔥綠色的山峰包圍，尤如一塊鑲在群山中的翡翠。我們在湖邊柳樹蔭下的一張長椅上坐下，我記起春明伯講，阿松愛讀書，便和他談論正在讀的「三國演義」。

太陽漸漸西斜，阿松看了看手表，驚呼道：「快四點了，我們還要到百貨公司買東西呀！」到了百貨公司，我挑了一個定價十元的鬧鐘，售貨員大嬸眼定定地看著我倆說：「很久沒見到這麼靚的新婚夫婦了，真的好登對。」我和阿松只好相視而笑。

騎上單車回家時，已經是四點半了，遠方的葵林、田陌，在斜陽金黃色光芒的籠罩下，彷如一片幻影。太陽快下山時，我們返回司前鎮，進「司前茶樓」吃了兩菜一湯的晚餐，又是阿松搶著付錢。回到鴻鈞里時，天已黑了。

剛過了年，父母收到大哥從廣州寄來的信，說中央文革辦公室已把我的上訴書轉發至廣東省軍管會，叫我們立刻返回廣州。回到廣州後不久，學校就復課了，我和一些企圖偷渡的同學混上，到處搭路，計畫到鄰近邊境地區的鄉村插隊落戶。

這時，收到阿松寄給我的一封信，信中除了向我父母問候外，還問我畢業後，是否會回故鄉落戶。我回信告訴他，我已辦好了下放東莞的手續。

一九七○年春天，我在東莞收到父母的來信，信中寫道，阿松結婚了，新娘子健美賢慧，才十八歲。

肌肉 偷渡

上一則

模範父親王見福 肩上3千斤變爭氣3千金

下一則

平凡人的旅行

延伸閱讀

洛杉磯海外青年文化大使新生培訓圓滿成功

洛杉磯海外青年文化大使新生培訓圓滿成功
遠雄港董事長葉鈞耀布建自貿港區 接軌世界

遠雄港董事長葉鈞耀布建自貿港區 接軌世界
廣州女地鐵控訴被男孩「摸屁股」家長脫口：我也想摸

廣州女地鐵控訴被男孩「摸屁股」家長脫口：我也想摸
廣州中醫藥大學美東校友會8日聚餐

廣州中醫藥大學美東校友會8日聚餐

熱門新聞

原PO從家裡搜出嘉慶12年的地契文書，決定好好保存收藏當傳家寶。（取材自Dcard）

216年古物 她家中搜出「清朝地契」 上面還寫嘉慶12年

2023-07-07 02:50
知名作家米蘭昆德拉11日辭世，享耆壽94歲。圖為1968年舊照。(美聯社)

「生命中不能承受之輕」作者 米蘭昆德拉94歲辭世

2023-07-12 06:19
吳孟芸∕圖

人生中的等待

2023-07-08 02:02
作家嚴歌苓7月8日抵達溫哥華，立刻有粉絲為她舉行接風宴。嚴歌苓說溫哥華人心和天氣都溫暖美好。（中央社）

批「習近平是人販子」遭封殺 嚴歌苓出新書：第1本未經審查

2023-07-09 23:14
作家沃納（圖）靠著一位素昧平生的TikTok用戶分享影片，他的書一夕爆紅。（截自TikTok影片）

靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

2023-07-06 10:36
十五、六歲，就讀於西安的師範學校的蔣勳母親。（蔣勳．圖片提供）

媽媽的家常菜（上）

2023-07-10 02:02

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡