時光荏苒，先總統蔣中正逝世已經將近半個世紀了，在他去世時，我在做什麼呢？往事歷歷在目，不論過了多久，我都不會忘記的。

一九七五年四月五日，清明節，半夜時，風雨大作，雷電交加。我正在台南四分子的砲兵學校，接受三個月的預備軍官訓練，還剩下一個星期，我們就要結訓下部隊了。

四月六日下午，全隊集合要去教室上課時，區隊長突宣布一個非常驚駭的新聞：「總統蔣公昨天午夜去世了，大家不要驚慌，不要聽信謠言，不准傳播任何謠言，區隊長會隨時告訴你們最新的新聞及上級的指示。」

那天下午，大家都出奇的沉默安靜，講課的教官都很嚴肅，除了授課的內容外，沒有多講任何話。在那個時代，蔣公在我們心中是一座大神，一座長城，現在一個巨人的逝去，這是一個大時代的結束。我當時有著很茫然迷惘的感覺，心中實在是很害怕。很怕在這風雨飄搖中，台灣再度陷入戰爭。

晚點名時，我們以往唱的軍歌是「領袖頌」，從那天晚上開始，晚點名時的軍歌改唱「我愛中華」。區隊長也宣布了副總統嚴家淦先生繼任總統，蔣經國 先生繼續擔任行政院長。

四月八日，區隊長發給每個人一條細長的黑布條，我們縫在左邊口袋上方，這是軍人「綴佩喪章」的方式，全國軍公教人員規定要戴孝一個月。

四月十二號，我終於結訓了，正式授階為少尉基層軍官，當天我從台南回到新竹家中。四月十三日，我一大早就搭了遊覽車北上，到了台北國父紀念館，排隊五個小時，瞻仰了蔣公的遺容，再匆匆忙忙趕回新竹。

四月十六日，這天是蔣公移靈奉厝大典，靈柩暫厝桃園大溪慈湖賓館正廳。這一天，我是在高雄出發的公路局金馬號巴士上，沿著蜿蜒的南迴公路到達台東，經由火車站附近的憲兵隊協助後，搭車去到分發的砲兵營報到。

我們營房的中山室內有一台電視機，政府規定在老蔣總統去世後的一個月內，電視只以黑白色播出，一切的娛樂綜藝節目停止播出，改播出蔣公行誼的影片。有一位雲南籍的老兵班長，指著電視影片中的蔣公，流著淚對我說：「他說要帶我們回大陸去的，現在他去世了，我們回不去了，回不去了......。」我不知道要如何安慰他。

那一個月，部隊裡的氣氛非常低迷，幾位老兵班長們，常常聚在一起默默喝著悶酒。從那一年他們隨軍撤退到台灣後，離鄉背井，已經過了二十六年了，反攻大陸是一個太遙遠而不可及的夢。分隔兩岸之間的台灣海峽，一汪黑水，阻斷了歸鄉路，回不得家鄉，見不到爹娘。

老蔣總統遺囑為：「自余束髮以來，即追隨總理革命，無時不以耶穌基督與總理信徒自居……。」連上的政戰輔導長叫我先把蔣公遺囑背下來，然後再詳細解說給士兵們聽，但是並沒有要求士兵們要背下來。其次是叫我帶領著士兵們，跟著電視學唱一直不停播放著的「蔣公紀念歌」，但是因為這首歌出了不同的版本，上級長官也就沒有要求我們唱了。

正當老蔣總統去世的時間，亞洲的國際局勢卻發生了急劇的變化，越共在越戰中節節得勝，四月三十日，越共軍 隊進入西貢，美軍完全撤出越南。在台灣的我們卻是十分緊張，擔心越共的得勝，促使東南亞 共產黨的聲勢高漲，中共也許會趁機對台灣採取行動。我們部隊的警戒立刻升級，營區裡加派衛哨兵。我們當軍官的，夜間時也要輪值「安全軍官」，必須全副武裝，荷槍實彈巡弋營區，深怕共軍或是共諜滲透潛入營區裡。那時候真是辛苦，每隔兩、三天，半夜就要爬起來，輪值兩個小時的「安全軍官」衛哨勤務。

老蔣總統去世兩個月後，台灣的局勢平穩安定，對岸的解放軍也沒有任何的異常動作，部隊的警戒和一切的生活才算回復了正常。那一年的十月份，行政院長蔣經國先生規畫的十大建設正式啟動：南北高速公路、鐵路電氣化、桃園國際機場……，台灣的經濟開始起飛，走入了「台灣錢淹腳目」的一個新時代。蔣經國院長創建了「新竹科學園區」，開始了台灣的半導體工業，也營造出今天名聞遐邇的「護國神山」台積電公司。

一九八八年，海峽兩岸開放老兵返鄉，在離家四十年後，我當年曾經共處過的老兵班長們，終於可以返鄉了。