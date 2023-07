五○到六○年代,美國熱門歌曲流行全世界,是少男少女們靈魂中天籟。台灣並不例外,時正豆蔻年華的我,雖阮囊羞澀,做飯燒煤球,買票先找二叔(當舖),但也縱身瘋狂躍舞之列。

我心目中榜首不是貓王,而是強尼霍頓(johnny horton)。他的一首All for the love of a girl,音質之美、音域之柔、音量之寬、音調之磁、歌詞之韻、曲音之暢、如怨如慕、如泣如訴,聽後留下沉迷不醒的陶醉,似月之浮雲,若水之東流。我每天騎單車放學,時間一到,打開我電晶體的霍頓專輯,享受著音樂世界。

他很可能是將取代貓王的明日之星,但非常非常可惜,他二十九歲那年,駕駛私人飛機遇空難。天有不測風雲,晴天霹靂,歌淚成行,我好幾天中午吃不下學校便當。榜首後的第一名才是貓王,他出色的歌唱技巧,用不著我在此浪費唇舌。在家家有子洛杉磯 年代,我與他有一夕之談,值得回顧。

他在好萊塢 拍戲,沒日沒夜,我就在附近中國菜北方餐館半工半讀。他有個習慣,晚上九點左右進晚餐,電話一來訂位,老闆很高興。我是他的歌迷,再晚我都自願服務,他當面謝過我。他最愛吃的是炒得香香的肉絲青豆蛋炒飯。

某次飯後,我問:「你賺那麼多錢,有什麼用?」他答:「我不需要錢 ,我要什麼有什麼,錢只能改變我銀行存款數字,我不唱,照樣可生活。但是錢需要我,我一開口唱,錢才會像張開翼膀的鳥,飛到很多音樂人士及賭場屋頂;反之如我不唱,他們都躲在我屋頂上睡覺,失業的朋友多了,我能不唱嗎?」我聽了一知半解,有點哲學味道。

他說:「我在加拿大演唱時,那邊華僑和LA華僑一樣,告訴我中國留學生 愛在美加讀書,拿個學位,回去升官發財。」我答:「升官發財未必辦得到,拿個學位榮宗耀祖倒是有的。不過拿一個專業學位,就是博士,這制度未免太快一點,其他專業還是門外漢,博到那裡去。將來我如能夠拿到學位,請不要叫我博士,我不配。」他說:「難得你如此謙虛,我現在有時聽到有人叫我音樂之王,覺得怪怪的,與你有同感。」

他又問:「你來美不久,有買車子嗎?」我答:「還沒有。」他說:「我的安全人員不會讓你上我車,我叫他們給你便車,實在太晚了。」我說:「不必,我騎單車回去。」他問:「晚上有人要錢,你不怕?」我答:「曾經有人向我要五毛,我說『我有一塊,你找我五毛可以嗎?』那人掉頭走了。」貓王聽了開口大笑,顯得很可愛。他很少張大口,說話和唱歌都是半開半閉,用嘴唇調音,唯一開懷張口唱的是「It's Now Or Never」,我最愛聽的歌之一。

回到家裡,把貓王給的豐厚小費向老婆交差。老婆笑到胃痛,還戲說:「貓王自小是我的歌神,你能說上話,真有本事,我沒嫁錯人。」新婚燕爾,鶼鰈情深,我教老婆:「再多的愛,不會把世界寵壞,有心的恨,會把世界毀滅,我很愛這兩位歌星。」

非常傷痛,貓王和霍頓一樣,兩個擁有天籟歌喉的歌星,英年早逝,不能盡享人生的幸福。人生在世,最大權利,就是展示自己生命力,生之榮;死之耀。唉!天下事都不會完美,完美就不是天下,是周璇唱的「天上人間」。