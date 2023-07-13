五十年前的作者與父親。

昨夜夢中，又聽見父親如洪鐘般清亮的嗓音，我捨不得醒來，不願面對父親已離開三十五年的現實。

父親永遠都是我和妹妹們心中的一座山。在當年那滿是農田的新店七張鄉下，有我們從小嬉耍玩鬧的大雜院，記憶中簡陋的住家門前有小河，後面倚著深邃的大山。我至今才真正能領悟到，父親那經常掛在口邊的，我們前面有黃河，後面有中條山，隨腳都能踢出煤渣子的山西老家，在意識上竟也與這裡有幾分相似。而父親長久以來對家鄉的眷念之情，又豈是生於台灣的我們能感同身受的。

我從不敢輕易寫父親，只怕未下筆而淚先流；縱使現今他的墓木已拱，但每當我想他的時候，只要閉上雙眼，父親的身影就會立即出現，他仍如以往般高壯英挺，瞬間我又見到自己快樂的童年，他手把手教我認字的無數個日子。

父親以辛苦掙來的九三米養活了我們，但他更重視我和妹妹們的基礎教育 。年幼時的孔融讓梨，和司馬光打破水缸救同伴的故事，從父親的口中娓娓道來，激起我也想做個同樣聰明又謙讓的人；及至日後年歲漸長，桃園三結義經由父親生動活現地描述，義結金蘭的異姓兄弟劉、關、張，未久即成了我衷心仰慕的英雄；而當父親每提及藺相如一再忍讓為國，和廉頗得知實情後的負荊請罪時，我彷彿看見他眼內隱含的淚水。父親在講敘中所流露出的真性情，正如故事中忠臣良將的赤字之心，長年累月烙印入我的記憶深處。

父親曾經當下退回銀行溢付的鉅款，以身教告訴我們莫取不義之財，並再三告誡我們要依能力去安排生活，快樂本源於自己的內心，而非來自物質上的享受；禍兮福之所倚，福兮禍之所伏，只有持盈才能保泰，有錢難買子孫賢，唯獨以忠孝傳家，才能積存餘慶，安享人生。父親已去，但他所留下的教誨，我與妹妹們始終未曾或忘。

父親有典型北方人豪邁的個性，他宅心仁厚卻嫉惡如仇，常受託居中調解同鄉間的爭執，由於立場公正無私，也往往能有事半功倍之效。

我們的家雖然並不寬敞，但總是常有朋友們進出，父親的好客與母親的大度，在街坊鄰里間也是人盡皆知。若提及同鄉們家中需操辦的婚喪喜慶，父親更是從不缺席的角色，他的盡職與無私的付出，在時過幾十年後的今天，仍在下一代中口耳相傳。有父若此，思之猶令我與妹妹們倍感溫馨。

感覺父親並沒有走遠，他一直隱身在我們不知道的角落，默默像以前一樣守護著家人。我且以心香一束，擲向遙遠的天邊，盼父親能收到我的思念，下輩子再續父女之緣。