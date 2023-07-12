白蘿蔔是普通得不能再普通的蔬菜 ，但我還是堅定地認為家鄉的白裂籽蘿蔔是世界上最好吃的蘿蔔。不信，我慢慢說給你聽。

西北梢位於蘇北鹽城東郊南洋鎮，現在叫南林社區。秦始皇第五次巡視天下從海上北去琅琊時，駐蹕鹽瀆（今鹽城）鐵柱岡，其浩浩蕩蕩的船隊拋錨地，成明末清初伍佑場六十二個避潮墩之一：西北梢。

西北梢避潮墩有三層樓房那麼高，面積比足球 場還大，海退廢棄之後，成為煮海為鹽先民的繁衍之地。因其地勢高爽，歷代煎鹽時柴禾灰燼碳化成壤--黑陶土。土呈淺黑色，質地疏鬆，透氣性強，團粒結構好，保肥蓄水，特別適合蘿蔔、花生、山芋、豆類等作物生長。

黑陶土裡長出的白蘿蔔，比現代化溫室裡種出的白蘿蔔口感還好吃。葉片舒展光滑，水潤油亮，表面有密密的絨毛，葉緣上的露珠，在晨光暮色中剔透晶瑩。成熟的白蘿蔔微凸於地表，四周放射出數條絲一樣的細縫。如果想拔它，只消慢攏地表形若倒傘的嫩葉，輕輕一提，淺埋土中的蘿蔔如抹油了似的，露出地表的一剎那，皮裂之聲若輕撫琴弦，珠落玉盤。裂開的縫隙，可見肉質如脂，汁液欲滴。於是人們給它起了個聲名遠播的名字：白裂籽。

奶奶常說，「白裂籽嬌氣。」因為，它只有種在老家西北梢的黑陶土裡，才會長得光滑圓潤，出土有聲。新拔的白裂籽蘿蔔都是精，不用水洗，搓搓就可以吃。

我的父親鄉鄰稱他「大先生」，是著名鄉土淮劇劇作家。周末，他經常帶城裡搞創作的朋友來小住，客人還沒走到墩子邊，他就把車鈴搖得叮鈴響，大聲朝地裡喊我的乳名：「小西西，多拔幾個白裂籽家來。」我聞聲放下手中活計，飛也似地跑進蔬菜地，左右手開弓拔上七、八棵，到河裡洗淨。

奶奶接過白裂籽，在砧板上滾刀切成四瓣，左手麻利地一攏，右腕手起刀落，「啪」一聲，蘿蔔即拍碎成泥，佐以香醋、白糖、香菜、幾滴麻油，端上桌，客人扳著新釀的「大麥沖子」縱論戲事。於是就有了後來的大型淮劇「雞毛蒜皮」、「杏花春雨」、「月到中秋」唱響七鄉八海，甚至晉京摘得「文華獎」。舞台上震懾心靈的戲文，無不有白裂籽下酒笑談中的靈感乍現，再後來西北梢就有了「鹽城戲劇現象」創作原鄉的美譽。

白裂籽醃乾是農家秋藏的重頭戲。午後，是收穫的最佳時辰，拔起的白蘿蔔攤在地裡，曬到傍晚，「拆」去纓子，洗淨。晚上，奶奶一邊切蘿蔔，一邊講前五百年後五百年的故事，哄我們兄弟給她當下手。天麻花亮，奶奶半哄半扯把我們從床上叫起，幫她把滿木桶切好的蘿蔔片子曬出去。

兩張木凳，搭上兩根鋤頭柄，鋪上蘆柴箔子，將蘿蔔片兒攤勻。日曬夜露三天三夜，加粗鹽，反覆搓揉，配以切碎的八角、茴香和少許自家釀的大麥酒，裝進上釉的小口粗腰龍壇，用門閂子搗緊，壓實，最後扎油紙密封。百日後，奶奶醃成的蘿蔔乾那真是「開壇十里香。」

這時，黃雙雙、脆脆香的白裂籽蘿蔔乾，又成了父親送給摯友故舊的上等土特產。一九八○年代後，西北梢白裂籽東渡扶桑，成為一些日、韓人家的餐桌小菜。再後來，白裂籽身價百倍，城裡人用它清燉排骨，那周正的味道，成了多少五星級酒店的招牌菜！