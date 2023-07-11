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我遭遇的紅與黑(下)

王自勉

然而告狀者絕沒想到，一封發自遼寧中醫學院的公函緊接著也寄到生理所，明確指出「王自勉的家庭出身應為革命幹部」。兩封信在關鍵時刻較量，勝負立判：遼寧中醫學院的公函是平反冤假錯案的最新正式結論；而告狀信則是陳穀子爛芝麻的舊帳，立刻被廢了武功。當時的我，對發生的這些事懵然不知，在入學後才知曾有兩封信的較量。

遼寧中醫學院為何發此公函？要從家父遭遇說起。他一九五○年畢業於聖約翰大學，先後在大連醫學院和遼寧中醫學院任教。文革中父親被打成漏網地主，被抄家兩次、被批鬥、被隔離審查，受盡折磨，還留了個「敵我矛盾作為人民內部矛盾處理」的尾巴。

文革後胡耀邦主持平反冤假錯案；一九七八年八月遼寧中醫學院領導告知父親，經複查他得到平反，本人成分定為革命幹部。領導要父親提供我的工作單位，以便告知家庭出身應為革命幹部。不過父親多了個心眼，還要求告知上海生理所。領導不解：「你兒子不在那工作，為什麼要發函？」父親說：「他正報考那裡的研究生，告知此事會有幫助。」領導答應，第二天就把公函發出，於是才有兩封信較量的有驚無險一幕。

父親當日就寫信給我，告知平反之事；我一向認為自己的家庭出身應是職員，這突如其來的一百八十度轉變，我簡直難以相信。於是我試探著問廠裡，可曾收到遼寧中醫學院的信？領導一迭聲說：「剛收到、剛收到，是革命幹部、是革命幹部。」

消息傳開，同事們紛紛向我道賀；這實在讓我啼笑皆非：同一個我，昨天還是麻雀，怎麼今天就成了鳳凰？若能早甩掉這頂黑帽，這些年也不至於受盡歧視。緊接著廠裡又收到生理所的錄取信，那告狀者等於被搧一記無形的耳光。有位朋友笑稱我一夜之間成為「又紅又專」：出身由黑翻紅，又考取研究生。這雖是玩笑話，不過一九七八年確實是我改變命運的一年。

父親在那段時間也改變了命運。由於政治上遭受打壓，他竟當了近三十年助教；這次他不僅得到平反，還越過講師與副教授，直接晉升為正教授。對此我自然高興，不過仍有一事不明：他一直當教師，怎麼就成了革命幹部？後來知道，這與他應聘到大連醫學院有關。

一九四五年八月蘇聯紅軍攻占東三省，結束了日本殖民統治。次年蘇軍撤出東北，卻仍占據大連和旅順長達十年。靠著蘇聯紅軍撐腰，中共在大連建立政權並大力發展軍事工業，為支援國共內戰的遼瀋、平津、淮海三大戰役起了重要作用，大連因此成為「特殊革命根據地」。

同時為適應戰爭對醫學人才的急需，一九四七年五月中共創立關東醫學院，後改名大連醫學院，成為中共第一所正規醫科高校。父親來到這個「特殊革命根據地」、應聘於中共創立的大學，被認定是參加革命，就成為革命幹部。其實父親哪有這麼高的「革命覺悟」，他的應聘就是找份自食其力的工作；想不到文革後竟因此得以平反，這恐怕也是冥冥之中自有的定數。

我在後半生來到美國留學並定居，在這崇尚「人皆生而平等」的國度，我也填過不少表格，卻從未見過家庭出身這一欄。我的紅與黑遭遇，至此終告結束；不過夜深人靜，偶爾回憶起兩代人在那些年受過的罪，仍心有餘悸。

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