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三位摯友(上)

念瑛

曾經在不同的人生階段、不同的城市，擁有過三架鋼琴。它們，是我的三位摯友。

第一架鋼琴在英國製造，在香港被購，在台北被我擁有。雖然生長於家境並不富裕的軍人之家，我一開口說想學琴，父母馬上找了眷區對門長安國校的音樂老師，開始教我彈琴。

年輕的湯老師認真負責，不但每星期至少給我上兩次課，且替我安排了傍晚回學校，由值夜校工取鑰匙開了校長室的門，在全校僅有的一架鋼琴上彈練。夏夜裡蚊蟲多，常常是爸爸陪著我，點了蚊香讓我能專心彈琴，等蚊香燃盡成灰，我也練夠了，再一起漫步回家。

好景不常，這妥善的安排，在我爸出任務遭寮共襲擊墜機失蹤後，猝然中止。雖然我試著和鄰居好友結伴一起去學校繼續練琴，可是思父心切，經常是一路哭泣著，不能自持。這段時間，湯老師一再鼓勵我切勿放棄，我媽更是精打細算攢錢替我買琴。

當時台灣琴行出售的、我家能負擔起的鋼琴，全都來自日本。我的家族飽受日本帝國侵略的凌辱災難，全家一致抵制日貨。因此我媽煩請當初在上海曾經寄居她家，和她有如自家人的姚敏舅舅，在香港替我物色一架琴。

此時姚敏已是香港電影界頂尖作曲家，卻立即在百忙中抽空達成任務。他選了一架深褐色、式樣輕巧、音色柔和的英國琴，且關照我們，台灣氣候潮濕，最好能將鋼琴置於高處。於是我們請木匠在客廳裡搭了一個三吋高的小舞台，又買了一架除濕機，耐心等待我的第一架鋼琴由香港海運到台。

此後數年中，這位摯友伴著我深入音樂的多層領域，勤練比賽、演奏的曲目。十五歲移民加拿大離台，在所有忍痛割捨的物件裡，至今讓我深深懷念的，仍是這架鋼琴。

抵達新國度，適應新環境的初初數年，租房家居的環境，以及我媽一人扛起全家生活重擔的艱難，使鋼琴課和擁有鋼琴成為奢望。學校的教務主任特別通融，准許我放學後能留在音樂室練琴。試了幾次，不是管絃樂團需要在音樂室排練，就是彈練時給敲門聲打斷 ; 無數好奇的學生，只是想知道，琴聲來自何人？

香港 日本 移民

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