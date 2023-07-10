天空飄著些浮雲，陽光從窗外射進了房間。這時，我正在桌上整理著一堆舊照片。其中有幾張我背著手風琴的照片，引起了我的注意，拿起來仔細地端詳著，凝視了許久，遲遲地不忍放下。我懷念手風琴，懷念那遙遠的、無法忘懷的許多往事。

上世紀五○年代初，政府號召全國人民，要向蘇聯老大哥學習。上有所好，下必甚焉：「齊王好紫衣，舉國皆一色；楚王好細腰，宮中都餓死。」為了響應號召，男的以穿花襯衫為榮，女的以穿連衫裙為美，蘇聯小說、電影、歌曲等十分流行。俄羅斯民族能歌善舞，隨時隨地都會唱起來，跳起來，所以少不了要手風琴來伴奏助興。拉手風琴比踏風琴、彈鋼琴還難，但難不倒決心學蘇聯人的決心。

那時，我正在師範學校上學。師範學校是培養小學教師的，畢業後，到了小學，不論是國文、算術，還是音體美諸科目都要能勝任，人稱之為「萬能教師」。所以，師範生都得上琴法課，那是必修課。為了向蘇聯老大哥學習，上級也給學校分配了一架手風琴。學拉手風琴是選修課，有不少同學選修了它，覺得拉拉手風琴，非常神氣。

其實，拉手風琴並不像想像中那麼簡單。首先它很重，背了它拉起來，時間長了，的確很累；其次，會彈鋼琴，不一定會手風琴，因為它不像彈鋼琴那樣，兩個手都在鍵盤上彈奏，而是右手彈旋律，左手按和聲鈕。左手按鈕，它是有規律的。不會按的，碰一下那鈕，就會發出很嚇人的和弦音來；最後，如何拉風箱，這也是一個難題，要拉得開合自然，運用得當，要練好它，是極費時費力的。

因此有人就望琴興歎，紛紛打起了退堂鼓。但我牢記「少壯不努力 ，老大徒傷悲」的古訓，刻苦地學了一段時間，為後來的演奏打下了基礎。

師範畢業後，我分配到區實驗小學，擔任專職音樂教師。因為它是重點學校，不久上面也撥來了一架手風琴，由我保管使用。當我拉起它來，大家都感到很新鮮好奇，音樂教學開展得風生水起，校園裡不僅書聲朗朗，還有陣陣歌聲、琴聲，生氣勃勃。

過了幾年，我調到一個校外教育部 門工作，算是機關幹部了。在一九六九年秋天，為了落實中央的「五七指示」，我便跟著廣大幹部，雄赳赳氣昂昂地奔赴「五七幹校」。開始時我在田頭勞動，後來幹校領導為了改善幹校的生活，成立宣傳隊，讓我重操舊業，拉上了手風琴。雖然那時中蘇關係已經惡化，但與手風琴已經無關了。

在勞動、學習之餘，宣傳隊表演手風琴伴唱「紅燈記」，儘管手風琴是屬於西方和聲體系的樂器，樣板戲是屬於東方五聲音階的音調，伴唱起來有點不太協調，但聽眾們還是聽得津津有味。有人還提議跳段「紅色娘子軍芭蕾舞」中的「快樂的女戰士」，手風琴就拉起來，伴著娘子軍們翩翩起舞。由於場地太差，她們無法做踮起腳尖的動作，人們也不計較，反而覺得舞者們動作優美，表情豐富，深受歡迎。

五七幹校結束後，我被分配到一所中學擔任音樂教師。一九七六年，發生了唐山大地震 ，老百姓個個人心惶惶。我校地理教師傅行健，畢業於南京師範大學地理系，他授地理課，認真負責，講課生動，學生們得益匪淺。他還是市科協會員，熱中於向人們普及科學知識。

這次，他特邀請我校合唱隊，去參加一個由市科協主辦的、普及有關地震知識方面的宣傳活動，並要求表演一個防震、抗震方面的歌曲。我欣然接受了這個光榮任務，在會上孩子們努力地歌唱著，我拉起了寶貝的手風琴（見圖），為宣揚科學頻頻發聲。

想不到，退休 後到了美國，我還能背上手風琴，為促進中美友誼縱情地奏出了真摯的心聲。當地有個「跨世紀美中友好協會」，我經常為他們拉起手風琴，高唱「友誼之橋」：「跨越國界，跨越世紀，和平與發展是我們共同的主題……。」

手風琴，我熱愛你！我的好伙伴，是你陪伴我走過了漫長的歲月，不離不棄，留下了許多美好的回憶。