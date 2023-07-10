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鞋的變遷 (下)

顧華

八○年代初改革開放以後，各種對外加工製作的鞋子應運而生，花樣百出，並開始在國內市場「出口轉內銷」，是正牌還是「山寨」貨，也完全不知道。剛剛訂婚不久的未婚妻知道我喜歡鞋，她花了當時的大價錢給我買了一雙「旅遊鞋」。

那是一雙國外設計的鞋子，藍色的鞋幫，白色的鞋帶，柔軟的鞋底，十分舒適，走起路來富有彈性，感覺鞋子在向前推著你，穿上就想跑。一次在樓梯上往下跑，還有五層台階時縱身一跳，結果右側外踝著地，踝關節馬上腫起來，樂極生悲，還好沒有骨折。

幾年後來到洛杉磯，去購物中心買東西時總會在鞋店看看。剛到美國沒什麼錢，只是看看過一下眼癮。不過當年還真的被店員羞辱過。

有一次看到一雙黑皮鞋，鋥亮，拇指一按壓點有細細紋路，牛皮的質量也不錯，一看鞋底的價錢，要一百多美元，太貴啦，只好放回去。這時一個白人男店員走過來，看到我還穿著國內帶來的不入流的衣服，以譏笑的口氣對我說：「你喜歡這雙鞋嗎？還是太貴了！」我轉頭就走，那份被羞辱的感覺讓我至今仍然耿耿於懷。

幾年後自己開了診所做醫生，收入開始好起來了，就開始買各種不同的鞋：正裝的、休閒的、鍛鍊的、走路的、爬山的。穿過不同品牌的鞋子，質量的差異是很大的，即使是同一品牌，也會有不同。

有一次買了一雙上班穿的黑皮鞋，穿了幾周後覺得很舒服，於是去同一個店裡又買了同一個品牌一模一樣的鞋子。穿了幾天後感覺不如上一雙舒適，拿著兩雙鞋一比較，才發現第一雙是義大利產的，同樣的第二雙是西班牙產的。難怪義大利製作的鞋價錢貴，質量真的不一樣，你的雙腳就會告訴你。

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