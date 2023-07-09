小時候在北京 ，老人家們常說：「腳上沒鞋窮半截」，可見當年人們對穿鞋重要性的認識。我從小喜歡鞋，現在已近古稀之年，對鞋還是情有獨鍾，而當今對鞋選擇多種多樣，根據不同的場合穿著不同的鞋，十分講究。

五、六○年代的平民百姓，穿的鞋都是手工製作。父母都是醫生，工作忙碌，請了保母尉大媽來幫忙照看我和弟弟。尉大媽給我們做鞋，她先把舊衣服剪成一尺見方，用漿糊把舊布一片片黏到砧板上，大約一毫米厚，在太陽底下曬乾，那叫「鋪襯」或「袼褙」。

揭下來的鋪襯按照「鞋樣兒」剪開成我們鞋的大小，大概五或六層疊在一起，就開始了納鞋底子。用粗錐子扎一個洞，再把連著麻繩的粗針穿過去；如果費力，還可以用一個頂針幫忙推過去拉緊。尉大媽做的鞋底針腳緻密結實，耐磨，鞋可以穿的時間長一點。

鞋面也是按照「鞋樣兒」做的。當年的鞋都是「懶漢鞋」，就是在鞋面上加上了兩條鬆緊帶，容易穿脫。冬天的棉鞋又叫「髦窩」，做起來比較麻煩，即要厚實、暖和、高幫，還得繫鞋帶以保暖。穿棉鞋一般是從十一月到來年三月。小孩穿手工布製的鞋底，很快幾個星期就磨穿了，需要換新鞋。冬天一雙棉鞋過不了冬，原因是布底容易磨透。另外下雪時，布底很快就濕透啦，回家後要把棉鞋放在取暖爐上烘乾，第二天再穿。

六○年代開始有「輪胎底」，把廢棄的橡膠輪胎當作鞋底，和布底鞋比起來則是特別耐磨。只是橡膠底裡面有纖維，鞋子穿一段時間後纖維收縮，鞋底就開始像船頭一樣翹起來，甚至像擰的麻花一樣捲起來，看上去像水鄉湖泊上兩頭翹的竹筏。

後來就有了塑料底，當時的白塑料底風靡一時。學生們都要穿白邊白底的懶漢鞋，每次刷鞋的時候，要用牙膏把鞋的白邊塗一下，使其保持潔白。

夏天的時候，穿塑料涼鞋，根本不穿襪子，腳底出汗加上街上的塵土混在一起，回家進房間之前，要在院子裡的水龍頭下沖洗雙腳後才可以進門。

十幾歲的時候開始體育鍛鍊，布鞋已經不適用，塑料底很滑，於是穿「解放牌」球鞋，也叫解放鞋。在運動場上，你看到人人都是綠色的解放鞋。那是橡膠做的，不透氣，運動一會兒，鞋幫上就汗跡斑斑；回家一脫鞋，那腳臭味兒隔壁鄰居家都能聞到。解放鞋不能進房間，只能留在門外。

當年球鞋也有高檔的，在上海就有「回力」牌球鞋，高幫，有全白色的，或藍色、黑色的，很厚的彈性鞋底，白邊，穿著彈跳很棒，很適合打籃球。當年特別想要一雙回力牌球鞋，可是價錢太貴了，可望不可及。