被譯作Peking的北京

今年初淘到一套北京 外文出版社於一九七二年第一版發行的「北京風光」風景明信片，封套上出現了將北京翻譯作「Peking」的燙金英文字樣（見圖）。當時看到這字就知道是陳貨，好比在美國看到進口貨出現「西德製造」的英語字樣時，就不難判斷那應是柏林圍牆倒塌前、德國還分裂作東德與西德時的產物。北京譯名「Peking」的流通，一樣有個顯著年代更迭的分水嶺。

除了有粵語名稱音譯這樣的說法之外，北京被譯作「Peking」最早據說是傳教士的傑作：有說來自四百年前的法國傳教士，也有說是一群在香港傳教的歐洲與英國牧師們，在翻譯聖經時遇到了B和P，或D和T的發音不容易區分的問題，為了發音容易，而造出了「Peking」。

在英語體系中把北京翻譯作「Pekin」和「Peking」一直很常見，一八九○年代大英帝國郵局系統採用了Peking，讓該選字更加普遍。北京烤鴨、北京大學等譯名中的北京都採用此拼寫，以及，二戰前的北京機場代號為PEK。

直至一九五○年代的語言改革，中華人民共和國官方建立了羅馬拼寫系統，北京的標準英語寫法就此以普通話拼音Běijīng拼寫為「Beijing」，無論是對內對外不再採用「Peking」譯名，而全球統一官方化的實施約自一九七九年開始。因此，一九七二年出版、帶有英文字樣、供機場和友誼商店出售的風景明信片，仍舊能看到以西方人熟悉的「Peking」稱呼北京。

根據搜尋考證，「紐約時報 」是第一家對首都北京的英譯稱呼採用中國官方拼音系統的媒體，於一九八六年出現「Beijing」一詞，隨後美國各大媒體紛紛效仿。我於一九八三年來美，記得當時看電視新聞或聽廣播，確實聽到都稱「Peking」，後來逐漸「淡出」，約在短短十年之內被「Beijing」所取代。因此曾經有一段時間，每當聽到洋主播在電視機前播報著一串英語內容，卻穿插了藉由羅馬拼音念出字正腔圓的普通話「北京」的瞬間，還真讓人感到莫名新奇。

北京政府曾於一九九三年申請舉辦二○○○年夏季奧運 ，以一票之差未能成功，至此在申奧方面經年累月不懈努力，除了國際政治，「Beijing」一詞沒少出現在世界媒體上。二○○八年北京奧運順利開幕，「Beijing」無論是作為書面語還是口語，在媒體中的「江湖地位」早已穩固。

至今，其實仍有很多年輕一代的英語體系人士，不明白「Peking」和「Beijing」這兩個英譯之間到底有何不同，多誤以為是兩個不同城市，幸而無遠弗屆的網路總有高人跳出來解釋說明。我甚至還發現有敏感人士在網上提問「用『Peking』是不是歧視？」這樣的問題，看來是把昔日洋人常用的「中國佬」（Chinaman）轉化貶義詞的聯想，帶入了這個已被逐漸替換不用的譯詞中。

美國中餐館的雙語菜單裡，「北京烤鴨」仍多寫做「Peking Duck」，該譯詞的從俗，顯然未受政府官方改革的影響。以及，擁有百年歷史的名校「北京大學」，至今英譯的官方名稱，仍沿用一九四九年之前命名的「Peking University」。