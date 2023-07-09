我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

被譯作Peking的北京

赫連擁

今年初淘到一套北京外文出版社於一九七二年第一版發行的「北京風光」風景明信片，封套上出現了將北京翻譯作「Peking」的燙金英文字樣（見圖）。當時看到這字就知道是陳貨，好比在美國看到進口貨出現「西德製造」的英語字樣時，就不難判斷那應是柏林圍牆倒塌前、德國還分裂作東德與西德時的產物。北京譯名「Peking」的流通，一樣有個顯著年代更迭的分水嶺。

除了有粵語名稱音譯這樣的說法之外，北京被譯作「Peking」最早據說是傳教士的傑作：有說來自四百年前的法國傳教士，也有說是一群在香港傳教的歐洲與英國牧師們，在翻譯聖經時遇到了B和P，或D和T的發音不容易區分的問題，為了發音容易，而造出了「Peking」。

在英語體系中把北京翻譯作「Pekin」和「Peking」一直很常見，一八九○年代大英帝國郵局系統採用了Peking，讓該選字更加普遍。北京烤鴨、北京大學等譯名中的北京都採用此拼寫，以及，二戰前的北京機場代號為PEK。

直至一九五○年代的語言改革，中華人民共和國官方建立了羅馬拼寫系統，北京的標準英語寫法就此以普通話拼音Běijīng拼寫為「Beijing」，無論是對內對外不再採用「Peking」譯名，而全球統一官方化的實施約自一九七九年開始。因此，一九七二年出版、帶有英文字樣、供機場和友誼商店出售的風景明信片，仍舊能看到以西方人熟悉的「Peking」稱呼北京。

根據搜尋考證，「紐約時報」是第一家對首都北京的英譯稱呼採用中國官方拼音系統的媒體，於一九八六年出現「Beijing」一詞，隨後美國各大媒體紛紛效仿。我於一九八三年來美，記得當時看電視新聞或聽廣播，確實聽到都稱「Peking」，後來逐漸「淡出」，約在短短十年之內被「Beijing」所取代。因此曾經有一段時間，每當聽到洋主播在電視機前播報著一串英語內容，卻穿插了藉由羅馬拼音念出字正腔圓的普通話「北京」的瞬間，還真讓人感到莫名新奇。

北京政府曾於一九九三年申請舉辦二○○○年夏季奧運，以一票之差未能成功，至此在申奧方面經年累月不懈努力，除了國際政治，「Beijing」一詞沒少出現在世界媒體上。二○○八年北京奧運順利開幕，「Beijing」無論是作為書面語還是口語，在媒體中的「江湖地位」早已穩固。

至今，其實仍有很多年輕一代的英語體系人士，不明白「Peking」和「Beijing」這兩個英譯之間到底有何不同，多誤以為是兩個不同城市，幸而無遠弗屆的網路總有高人跳出來解釋說明。我甚至還發現有敏感人士在網上提問「用『Peking』是不是歧視？」這樣的問題，看來是把昔日洋人常用的「中國佬」（Chinaman）轉化貶義詞的聯想，帶入了這個已被逐漸替換不用的譯詞中。

美國中餐館的雙語菜單裡，「北京烤鴨」仍多寫做「Peking Duck」，該譯詞的從俗，顯然未受政府官方改革的影響。以及，擁有百年歷史的名校「北京大學」，至今英譯的官方名稱，仍沿用一九四九年之前命名的「Peking University」。

北京 奧運 紐約時報

上一則

家登精密掌握關鍵客戶 邱銘乾把小買賣變大生意

下一則

歡樂童年

延伸閱讀

中國暑運開始 國鐵北京局將發送旅客7115萬人次

中國暑運開始 國鐵北京局將發送旅客7115萬人次
美警告中國新「反間諜法」 讓外國企業面臨風險

美警告中國新「反間諜法」 讓外國企業面臨風險
布林肯再嗆「繼續做中方不喜歡的事」 北京開口了

布林肯再嗆「繼續做中方不喜歡的事」 北京開口了
看看豐澤園(上)

看看豐澤園(上)

熱門新聞

達姆∕圖

奇葩怨女（上）

2023-07-01 02:02
達姆∕圖

奇葩怨女（下）

2023-07-02 02:02
原PO從家裡搜出嘉慶12年的地契文書，決定好好保存收藏當傳家寶。（取材自Dcard）

216年古物 她家中搜出「清朝地契」 上面還寫嘉慶12年

2023-07-07 02:50
一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（視頻截圖）

觀光客在羅馬競技場刻字被逮 道歉信稱「不知古蹟多老」

2023-07-06 02:59

美國夢，華人情

2023-07-04 02:00
作家沃納（圖）靠著一位素昧平生的TikTok用戶分享影片，他的書一夕爆紅。（截自TikTok影片）

靠陌生人一段TikTok影片 「超級挫折」新作家一夕爆紅

2023-07-06 10:36

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂