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薅地記

崇輝

開春之後， 忙乎完播種，只給了面朝黃土背朝天的莊稼漢們五、六天的喘息功夫，埋進土裡的種子就一簇簇地破土而出。由此，老家旱地裡的農事也進入了薅地的階段。與招呼上全家老少，揮動鞭子吆喝著牛騾，熱鬧的春播陣勢迥然不同。在莊稼地裡，對頭茬新苗進行的薅地，是用來彌補春播疏漏的唯一機會，關乎以後莊稼的長勢，進而影響到了全年的收成，需要經驗老道的農夫蹲在田壟上，一步一挪地默默地來完成。

用來薅地的，是件老家的人叫做薅子的專門農具，模樣像把做成耙子形狀的鏟子：有著一尺來長的木質手柄，在手柄頭套著個鐵箍，這鐵箍上有根先是翹起弧度很大，然後向內翻轉出來一段彎頭鐵把兒；接在其頂部的則是片明晃晃呈月牙狀、跟橫過來的成人手掌般大小的薄鐵鏟面。薅子的手柄短，單手使用，不用的時候可別在腰間。

上個世紀七○年代，老家還處在公社化的集體勞動時期，凡是要參加勞動的社員們，都得先集中點卯後，方可拿起農具，排成隊列一起下地幹活兒。那年頭，趕上社員出工，一眼望去，將鎬和鍬等長柄農具扛在肩頭的的社員們，像群扛長槍的大頭兵，而腰間帶個短傢伙--薅子的主兒，則像是位當官的。況且這類人往往年紀偏大，習慣性地會把騰出的雙手背在身後，嘴裡再刁一根旱菸袋，邊走邊吞雲吐霧， 妥妥地一副大人物的樣子。

薅子內翻的鏟面，薄而且鋒利。用起來，須先揮起單臂奮力往田壟上一刨，將鏟面絕大部分沒入進土裡，埋藏在地裡還沒冒頭野草盤根錯節的根鬚，由此被切斷，然後全身使勁往回拉，翻起一坨帶有野草根系的土坷垃。到了這時刻，動作得俐落起來：趁著新翻的土坷垃還濕的片刻，要翻轉手腕，拿翹起來彎頭鐵把兒將翻出來的土坷垃砸碎，再翻轉回去，改用鏟面順勢一拍，包裹在泥土中的草根便露了頭。

選根粗壯有叉兒的草根，用薅子的鏟刃勾住往後摟，薅子的鏟面上就會帶出一大嘟嚕草根，伸出另一隻手抓起，抖掉了上面的泥土，順手塞進掛在腰間的簍子裡去。若是處理得不及時，土坷垃暴露在陽光下，很快就會板結凝結成個乾燥堅硬的土塊，想再砸碎拍平就不容易了。

刨砸拍摟，使用薅子就透過這樣的幾個動作，在平整了耕地的同時，也完成了斬草除根的作業。 當然，光是整地除草還不夠，北方的旱地初生新苗，從乾巴呲咧的田地裡冒出頭來的時候，總是東一撮西一撮像是得了斑禿似的。

面對這些纖弱矮小，又哩哩啦啦的新苗，想有個好收成，在整個薅地過程中，進行間苗和補種，更是必不可少的。薅地全程都要完全蹲在地上，一步步地向前挪動的慢活兒，極磨人的性子。其步驟是：首先要間苗，即把東一撮西一撮的新苗歸攏成行，再根據往年的經驗，預估出作物以後的生長空間，然後必須做出取捨，在保持好苗與苗的間距的情況下，拔掉其中大部分小苗，只留下兩至三株的壯苗。其次就會出現揮動薅子除草整地的場面。

再有就是補種了，這也是薅地作業中最緊要的環節。初生小苗的根系異常地嬌弱，見光即死，所以來到了需要補種的地方，人會變得小心翼翼起來：先轉動薅子，在田壟上旋出個拳頭大小的坑渦來，再將薅子的鏟面深深地斜鏟進準備移種小苗附近的地裡，手腕用勁兒，連土帶苗撬起托住一坨跟旋出坑渦大小差不多的土塊，迅速填進坑渦裡去，最後抹平縫隙，拍勻實周圍的浮土，防止陽光從土壤的縫隙間漏進去曬死小苗。

在地上蹲久了，人的腿都會麻。老道的莊稼漢遇上了這種情況，會先將還沒蹲麻那條腿盤到屁股底下坐穩，然後，用雙手把麻木的沒有感覺的那條腿掰直，握拳輕輕地捶打幾下，等腿有些感覺後，方敢慢慢站起。而初次薅地的生瓜蛋子，蹲不住，沒一會兒腿就麻。如果這時不管不顧地硬要往起站，還沒等人立起就會眼前發黑，咚的一聲，身體直挺挺地猝倒在地，樣子十分駭人……。

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