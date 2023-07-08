父親在世時，我每年暑假輪流帶著兩個兒子，由美國返台探望他。

二十年前帶著未及十歲的長子回去，在台北車站地下街商場逛街時，見一古玩店有不少雅石。兒子好奇詢問，我也喜歡石頭的雅緻，一一欣賞，愛不釋手。雖然頗重，不利於有重量限制的行李攜帶，還是選購了一座雅石（見圖左）。

此石古樸典雅，有張大千潑墨山水的意境，那右側由上而下的斜溝，如一衣帶水，細水長流；石頭背面的紋路色澤，隱約中有一隻祥獸麒麟。老闆說，這石來自中國大陸，偶爾要擦一些嬰兒油，可以保護雅石。

拿回台北家中，我還向父親炫耀，一輩子在工地監工的父親，見過石頭無數，嫌我亂買了一顆破石頭，還買貴了，並且這麼重怎麼帶回美國呀？最後我只好推說：「是您的孫子喜歡的。」然後趕快將雅石拿到房間內藏入行李箱，還聽到父親的後話：「不要寵小孩！」

返回美國的前一晚，父親突然拿出另外一座雅石（見圖右），要我一起帶回美國去。我則說：「怎麼換您亂買東西？是誰在寵小孩呀？」父親回：「小孫子也要一個，這樣才公平！」父親還強調，他買的這一塊像是五花肉，可以媲美台北故宮的東坡肉石。

前些天，父親才請我們在仁愛路的館子吃了東坡肉，長子直說，這是他吃過最好吃的肉；也去了故宮，見識到東坡肉石及中華文物的博大精深。

兩座雅石飄洋過海來到了美國。潤物無聲，睹石思親，謹以此小文紀念先父逝世七周年。