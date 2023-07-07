在職期間，每晚都堅持學習兩小時。一九七八年五月的一天晚上，我到醫院門診去取忘記帶回家的學習材料，見兩個診室還亮著燈，原來是兩個正準備考研的同齡人。我急著問：「什麼考研，我怎麼不知道？」

俗話說：「人挪活，樹挪死。」可是，每換個地方一切都要從零開始，不付出幾近無限大的努力，就無法體面地立足於新環境。我調來時間不長，除了上班和為生活奔波，還得堅持學習給自己充電，外面的事一無所知。他們說這次考研是「文革」期間畢業生的最後一次機會，不管能否考上，也要闖一下試試。意外聽到消息，我很氣餒，在山溝裡待了十年，怎麼跟人家競爭啊。他們鼓勵我說，不考臨床還有基礎專業可以選擇。

我曾到縣人事部門提出把在外地工作的妻子調過來的請求，但遭到拒絕，是否能在此安家很難確定，考研說不定能闖出一片新天地。

選好了專業報了名，離考試時間只有二十幾天了，從哪裡入手啊？突然想起正在協和醫科大學基礎部讀研的同學，決定先找他去聊聊。在協和醫科大學不寬敞的院子裡，密布著幾幢木板房，這是學校特地為夫妻研究生設置的住所。

找到了他的房間，十年沒見面的老同學寒暄了幾句，一看兩張上下鋪的床相對坐落，床頭堆放著生活雜物，兩個孩子正趴在下舖寫字。我說：「這是你們的一雙兒女吧？光線這麼暗，這樣下去還不都成了近視？」他說現在管不了那麼多，星期日沒去上學。

接著，他的妻子述說了夫妻倆在天山牧場和伊犁衛校工作十年的情況。她在牧場騎馬巡診時，剛到牧民居住點突然腹痛，她知道這是臨產的先兆，趕緊讓牧民把丈夫從其他牧民居住點找來接生，在藏包裡迎來了他倆提前出世的第一個新生命。在牧場工作五年後，調到伊犁衛校任教。

去年夫妻倆都考上了研究生，戶口落在學校「集體戶」，兩個孩子戶口沒地方落，沒有戶口就沒有糧票，沒有糧票就沒有飯吃。無奈，丈夫往返用了半個月時間，到伊犁衛校拜託一位同事做孩子的監護人，經與派出所反覆交涉最終認可，戶口落在同事名下，同事每個月把孩子的新疆 糧票兌換成通用糧票寄到北京 。後來又託人找了學校，接納兩個孩子「借讀」上了學。

同學接著說，來讀研不是圖虛名，得把主要精力放在學習上。三年畢業了人都過了不惑之年，早就過了做事業的最佳年齡段。一寸光陰一寸金，人再怎麼努力也無法抓回已逝去的時間。

我說調到縣裡不久，想把妻子調過來但被拒絕，所以決定考研。考臨床肯定沒法跟別人競爭，就報了流研所的「醫學 微生物學」，研究方向是「布魯氏桿菌病發病機制」；「布氏病」是我在山區工作時的常見病。我說，英語是必考的，別的科目手裡的資料雖然老舊了些，還能參考，但「免疫學」這幾年剛剛興起，學術界還沒有正規出版物。他說，估計這個專業不好考，是否考慮換個選項。我說不換了，反正也沒抱多大希望，碰碰運氣而已！

他把考研時的英語復習題和模擬考卷給了我說，關於「免疫」的概念，過去僅在微生物學裡簡單提及，現在成了獨立學科，他手裡也只有簡單的油印資料。我接過他的資料如獲至寶說：「你這兒已經到頂了，你這兒沒，其他地方肯定也沒有。」

回到單位，夜以繼日拚命苦讀，用「懸梁刺股」形容絕不為過。六月二日開考連續三天，我考的科目依次是英語、醫學微生物學、免疫學、傳染病學和政治理論。耐心等了兩個月，我們三人分別收到了個人考試成績單和未被錄取的通知書。

我趕到北京再次會見同學，開門見山說向他們彙報考試結果。他說不用彙報，沒希望。我說除了英語，其他幾門都八十分以上，免疫學竟然得了九十多分。他說不管考得怎麼樣都沒希望，因為那個專業全國只招一名，是給一個在職人員設置的。我埋怨他了解情況不早告訴我，他說因為看我挺執著，怕打擊我的積極性，況且就算換專業，時間也來不及。我的考號是第十九，說明全國至少有幾十人是陪榜墊背的。用阿Q精神安慰自己吧，事情已經這樣了，還有什麼可說的呢？繼續砥礪前行吧！