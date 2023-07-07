弟弟的後花園 (上)

從來不知道弟弟還會有這種本事，把原本寸草不生的乾巴巴土地，耕耘出一片生氣；屋後的小小庭院如今各色玫瑰爭艷，桃子、棗子、枇杷、檸檬輪流收成。我們開始冠他為老農，不時地問問怎麼自家的盆栽就是長不好？他也故裝一本正經地為我們解惑。

當年弟弟弟妹搬新家，我們姊妹湊熱鬧，幫著搬。房子寬敞舒適，門前街道整齊、花木扶疏，只是一走到屋後，院內什麼植物都沒，只見一片貧瘠的黃土地，看了很不順眼。我搶著在院子一角挖土，想立即把一棵為新家買的盆栽種下，給後院添一點綠意。一挖，我的天啊，乾土堅硬得像石頭，一點都剷不動。而弟弟卻在幻想著不久滿園花朵，每日盛開，可供弟妹在餐桌上總有自家鮮花點綴。

從此弟弟每天在後院剷啊剷的，剷土，翻泥，用廚餘培養肥料，給土地補充營養，種植花木，搭了棚架，舖出細石曲折小徑，庭院一天比一天生色。弟弟勤奮地務農，常常揮汗如雨，樂在其中。一年年過去，庭院的改變，看在我們眼裡，是他創造了奇蹟。

拜訪弟弟弟妹，坐在涼棚下，品著好茶，看著滿園枝葉茂盛，綠意盎然，百花齊放，我們給弟弟戴了一頂高帽子：「這真是把沙漠變綠洲啊！」

在新冠疫情 期間，我們沒有去走訪他們夫婦，只不時人手一機地通通話，互相報平安。沒有想到去年近秋，弟弟腎臟出了毛病，頻頻治療，他均樂觀以對，不准我們去看望他。他還傳來毛筆字寫的自嘲醫病打油詩，戲說切除右腎後，仍然好漢一條。我們跟著樂觀，沒去看他，生怕會把外面的各種病菌帶到他家。

沒有想到三月初接到弟妹電話，她說不能再瞞我們了，弟弟已病入膏肓。他年初咳嗽不斷，去檢查，發現癌細胞 已經侵移肺部，重新開始免疫療程，好強的弟弟不肯告訴我們。弟妹日夜細心照料先生，有太多的焦慮和體能負擔，憂鬱得自己也快病倒。

我和姊姊震驚不已，兩家急著趕去看他們。弟弟打足了精神，笑說他目前的虛弱只是治療後的副作用而已，再三次治療，就沒事了。看他，疲憊蒼老些，但神情充滿希望。坐在他身旁，望向窗外。弟弟的後花園，細雨裡，桃花正盛開，淡淺粉紅嬌嫩欲滴，檸檬樹綠葉間澄黃果實疊疊，院裡春天的氣息已至，只是為什麼我的弟弟卻將凋零？有萬般的悲傷，不捨。

道別時，他帶著一貫的笑容，要我們交代住加拿大 的小妹別著急，等不久他病癒後才來，可以一起外出走走。我怎麼也想不到，這竟是我們姊弟最後一次見面。