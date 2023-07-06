我的書房牆上掛的不是畢業證書和工作認證，而是我認為有意義的收藏。其中有一幅董作賓大師寫的甲骨文 真跡，那是我一直懸掛在重要位置的珍藏。

這是先夫一九五○年代，在芝加哥大 學所結識一位王姓朋友留給他的。一九四七年董作賓先生任芝加哥大學中國考古學客座教授，而王兄和董先生是好朋友，所以他有董先生的甲骨文書法 。在那新中國剛成立時，這王兄毅然決然地結束在美國的留學生涯，單身匹馬回歸報效祖國，把他珍藏的文物分贈給了好朋友，因此先夫獲得了兩幅董先生的甲骨文墨寶。

董先生當選中央研究院院士後由美回台，先後在台灣大學和香港大學任教，一九五八年也應當時任中央研究院院長胡適先生力邀，由港回台任史語所甲骨文研究室主任，先生對甲骨文的研究和書法至今無人能出其右，不幸一九六三年心臟病發去世，安葬於台北胡適公園。

其中還有一個小插曲，王兄臨別時告知，他回國以後如果有機會，他寄來的照片，若是站立的表示情況大好，諸位也可效法歸國，但如果是坐姿，則表示不必步他之後。然而王兄走後卻一直沒有音訊，所以也無從知曉他回國後情況如何。

兩張董先生的墨寶都是一般英制書信紙尺寸，一幅是用毛筆在黑色棉紙上，著銀色顏料書寫的，共四行十八個字，右上角蓋有一個紅色的印章，落款處並註明民國三十七年五月，並署名董作賓（見圖）；另一張是淡黃色的棉紙上用紅色顏料寫的甲骨文。

可惜我不懂讀甲骨文，不解文字內容，但是這距今有七十五年歷史的書法，仍然清晰如新，被我當藝術品欣賞，有朋友來訪也嘖嘖稱讚不已。我曾多次向身旁的親朋好友詢問上面的文章內容，但始終不得其解。後來有位朋友安慰我，說內容並不重要，重要的是欣賞甲骨文字的美。不過諸位賢君如能給我指點解惑，則不勝感激之至！